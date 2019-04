Liveticker: Düsseldorf - Bayern München

FORTUNA - BAYERN 0:0

-----------

5. Minute: Pfosten! Gnabry geht über rechts und passt in den Fünfmeterraum der Fortuna, wo Coman aber nicht mehr kontrolliert an den Ball kommt, der dann leicht abgefälscht an den langen Pfosten springt. Kurz darauf kommt Thiago relativ frei zum Kopfball, verzieht ihn aber.

4. Minute: Freistoß für Düsseldorf. Aber die Bayern klären den Ball schnell.

2. Minute: Die Bayern heute mal im grauen Dress und die Fortunen im auffälligen Rot. Das wird vermutlich jedoch nicht unbedingt die Spielweise der beiden Teams wiederspiegeln.

ANPFIFF

15.24 Uhr: 16 Punkte Vorsprung hat Fortuna auf den Relegationsplatz - sechs Tage vor Saisonende. Damit hätte wohl kaum einer vor der Saison gerechnet. Bei den Bayern hat es unter der Woche eine kleine Rauferei auf dem Trainingsplatz zwischen Coman und Lewandwoski gegeben. "Es kam zu einer Handgreiflichkeit der genannten Spieler. Wir haben es nach dem Training zu dritt besprochen. Es tut ihnen sehr leid, dass es dazu kam. Es gibt keine Geldstrafe, weil sie sehr einsichtig waren. Es ist ad acta gelegt", sagte Trainer Kovac.

15.19 Uhr: Konkurrent Borussia Dortmund hat durch den mühsamen 2:1-Erfolg am Samstag gegen Mainz vorrübergehend die Tabellenführung von den Bayern übernommen. Die wollen die Münchener natürlich wieder zurück haben. Unterschätzen werden sie die Rheinländer diesmal wohl nicht.

15.15 Uhr: Die Bayern kommen nach der 5:0-Gala gegen Borussia Dortmund mit geschwellter Brust in die Rheinmetropole. Lewandowski hat in seinen bisherigen drei Spielen gegen Fortuna noch nie ein Tor erzielt. Vielleicht heute?

Neuer – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba – Javi Martinez – T. Müller, Thiago, Gnabry, Lewandowski, Coman

15.09 Uhr: Lukebakio, der im Hinspiel alle drei Tore erzielt hat, sitzt heute nur auf der Bank. In der Rückrunde ist seine Leistung nicht mehr ganz so überzeugend.

Rensing – M. Zimmermann, Hoffmann, Auyhan, M. Kaminski – Sobottka – Raman, Stöger, Barkok, Kownaki – Hennings

15.05 Uhr: Aufsteiger gegen Rekordmeister, Tabellenzweiter gegen - zehnten oder Fortuna gegen die Bayern. Das Hinspiel endete 3:3. Düsseldorfs letzter Sieg gegen den FCB ist aber schon was her: 1991 war das, der letzte Heimsieg sogar 1985.

15:00 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!