Liveticker Champions League: VfL Wolfsburg - Olympique Lyon

WOLFSBURG - LYON 0:0

11. Minute: Nach einem langen Ball von Lyon in den Strafraum ist es wieder Renard, die es mit dem Kopf probiert. Es ist nicht viel Power dahinter, aber der Ball macht eine Bogenlampe und landet knapp über dem Tornetz.

8. Minute: Einwurf für Wolfsburg von der rechten Seite. Popp verlängert mit dem Kopf, nach einem verunglückten Kopfabwehr von Renard landet der Ball letzlich bei Harder, die den Ball aber nicht richtig trifft und deutlich übers Tor drischt.

6. Minute: Lyon attackiert früh, zeigt sich ballsicher, während Wolfsburg eher nervös beginnt. Freistoß für Lyon und natürlich ist Renard, die große Abwehrspielerin im Strafraum und kommt tatsächlich zum Kopfball, aber der Ball geht weit neben das Tor.

2. Minute: Erste Offensivaktion von Lyon über rechts und Kumagai mit dem ersten Torschuss - aber dieser ist flach und mittig, kein Problem für VfL-Torhüterin Abt.

ANPFIFF ⏰ Kurz knien sich alle Spielerinnen hin um ihre Solidarität mit der Bewegung Black Lives Matter zu bekunden und ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, dann wird der Anpfiff noch einmal neu ausgeführt.

19:55 Uhr: Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht anwesend, vieles bleibt jedoch beim Alten, zum Beispiel die UEFA-Regularien. So dürfen die Spielerinnen erst fünf Minuten vor Spielbeginn aus dem Tunnel auf den Platz kommen.

19:51 Uhr: Für Stürmerin Pernille Harder, Wolfsburgs torgefährlichste und Europas Spielerin des Jahres 2018, wird wohl ihren im Sommer 2021 endenden Vertrag nicht erfüllen. Die dänische Nationalspielerin soll für angeblich 350 000 Euro in die Women's Premier League zum englischen Meister Chelsea LFC wechseln - das wäre eine Rekordablösesumme in der Bundesliga.

19:44 Uhr: Die Größte, zumindest was die Länge angeht, ist Wendie Renard. Die französische Abwehrspielerin ist 1,87 Meter groß - bei Kopfballduellen wird es schwer für die Spielerinnen des VfL Wolfsburg, allen voran Torjägerin Pernille Harder. Apropos…

19:41 Uhr:

Wolfsburg: Abt - Blässe, Goessling, Doorsoun, Janssen - Engen, Popp - Huth, Harder, Rolfö - Pajor.

Lyon: Bouhaddi - Bronze, Buchanan, Renard, Karchaoui - Gunnarsdottir, Kumagai -. Cascarino, Maroszan, Majri - Le Sommer.

19:38 Uhr: Wie Lyon in Frankreich sind die "Wölfinnen" in Deutschland eine Klasse für sich. In dieser Saison sicherten sie sich zum vierten Mal in Serie das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Zweimal - 2013 und 2014 - triumphierte der VfL Wolfsburg auch in der Championsleague. Im Halbfinale des diesjährigen Finalturniers im Baskenland hatte sich das Team mit 1:0 gegen den FC Barcelona durchgesetzt. Gelingt den Wolfsburgerinnen jetzt zum zweiten Mal nach 2013 das Triple?

19:34 Uhr: Olympique Lyon ist in Europa der klar dominierende Frauenfußballverein der letzten Jahre. Der französische Serienmeister hat bereits sechsmal die Champions League. Bei Olympique stehen unter anderen die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marouzsan und die Weltfußballerin von 2018, Ada Hederberg aus Norwegen, unter Vertrag. Hederberg fehlt heute jedoch verletzungsbedingt. Und Hegerberg-Ersatz Nikita Parris ist für das Finale gesperrt.

19:31 Uhr: "Wir glauben daran", sagt VfL-Trainer Stephan Lerch, "dass Lyon schlagbar ist". In den vergangenen vier Spielzeiten triumphierte Olympique Lyon in der Champions League. 2016 (3:4 im Elfmeterschießen) und 2018 (1:4 nach Verlängerung) scheiterten die Wolfsburgerinnen im Finale an dem französischen Klub, 2017 und 2019 bereits im Viertelfinale.

19:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker: Das Champions League-Finale der Frauen steht an und wie bei den Männern haben es ein französiches und ein deutsches Team ins Endspiel geschafft: Seriensieger Olympique Lyon sowie der VfL Wolfsburg, der zuletzt 2014 diesen Wettbewerb gewinnen konnte.