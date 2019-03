Liveticker: BVB - Tottenham

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur 0:0 (Hinspiel: 0:3)

20:59 Uhr: Die Spieler kommen aus dem Tunnel und laufen ins Stadion, begleitet von einer grandiosen Choreo der BVB-Fans!

20:56 Uhr: "You will never walk alone" - ein erster Gänsehaut-Moment im Dortmunder Stadion. An der Stimmung dürfte es heute nicht scheitern.

20:54 Uhr: Der Puls steigt. In wenigen Minuten geht es los.

20:48 Uhr: Gut für den BVB: In dieser Champions-League-Saison mussten die Dortmunder noch kein Gegentor zu Hause hinnehmen. Schlecht für den BVB: Tottenham hat in seinen vergangenen 17 Spielen in der Königsklasse immer mindestens ein Tor erzielt.

20:41 Uhr: Doch Vorsicht! Bei den Gästen aus Tottenham ist Harry Kane wieder mit dabei. Der Stürmer traf in der vergangenen Saison gleich dreimal gegen den BVB - damals in der Gruppenphase - die Dortmunder sind also gewarnt!

20:35 Uhr: Der BVB wirft gleich von Beginn an alles nach vorne. Mit Weigl, Wolf, Guerreiro, Alcacer, Götze, Reus und Sancho setzt Favre auf volle Offensivpower. "Wir müssen das Unmögliche schaffen", hatte Kapitän Reus vor dem Spiel gesagt.

20:30 Uhr: Herzlichen willkommen zum DW-Liveticker!