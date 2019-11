Liveticker: Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen

GLADBACH - BREMEN 0:0

---------

10. Minute: Die Heimmannschaft kommt hier deutlich besser in die Zweikämpfe und kontrolliert bislang das Spiel.

8. Minute: Freistoß für Gladbach aus halbrechter Position, der Ball von Bénes stellt die Bremer aber vor keine Probleme.

3. Minute: Im Gegenzug muss Gladbachs Towart Yann Sommer ran, als Bremens Rashica sich ein Herz nimmt und mit Vollspann aufs Gladbacher Tor abzieht. Gehalten!

1. Minute: Der Ball rollt und direkt die erste Chance für Gladbach. Aber Marc Thuram steht angeblich im Abseits - umstrittene Entscheidung!

ANPFIFF

13:29 Uhr: So wie auch in allen anderen Stadien des deutschen Profifußballs gedenken die Spieler der beiden Teams des Torwarts Robert Enke, der heute vor zehn Jahren nach einer schweren Depressionserkrankung Suizid begangen hatte.

13:26 Uhr: Bremen mit zuletzt fünf Unentschieden in Folge, Gladbach hingegen mit dem Rückenwind des Last-Minute-Siegs in der Europa League vergangenen Donnerstag gegen die AS Rom. "Es gilt auch am Sonntag noch einmal alles rauszufeuern, was die Spieler noch im Tank haben", so Trainer Marco Rose.

13:21 Uhr: Der Bremer Milot Rashica hat sich offenbar beim Warm-Up verletzt, für ihn rückt kurzfristig Sebastian Langkamp in die Startelf.

13:18 Uhr: Herzlich willkommen! Mal wieder ein Sonntagmittagsspiel in der Fußball-Bundesliga. Die Fans im mit 54.000 Zuschauern ausverkauften Borussiapark singen sich ein. In wenigen Minuten pfeift Schiedsrichter Tobias Sippel die Partie an.

13:15 Uhr: Die Aufstellungen: Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - C. Kramer, Bénes, Zakaria - P. Herrmann, Pléa, Thuram

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Toprak, Friedl - M. Eggestein, N. Sahin, Bittencourt, Klaassen - Osako, Rashica

Kann die Borussia auch gegen den SV Werder bestehen, der seit sechs Spieltagen auf einen Sieg wartet, und baut sie am Ende des 11. Spieltags ihre Tabellenführung aus? Mit einem Sieg lägen die "Fohlen" schon vier Punkte vor den engsten Verfolgern aus Leipzig und München. Anstoß der Partie gegen Bremen ist um 13:30 Uhr MESZ.

Wir versorgen Sie in unserem Liveticker ab 13.15 Uhr mit allen Informationen.