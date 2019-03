Liveticker: Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg

GLADBACH - FREIBURG 1:1 (1:1)

----------

52. Minute: Freistoß für Gladbach von der linken Seite. Doch Freiburgs Keeper Schwolow pflückt den Ball aus der Luft.

45. Minute: Keine Wechsel zur Pause.

ANPFIFF der zweiten Halbzeit. Es geht weiter!

HALBZEIT. Freiburg überrascht die Hausherren mit einem blitzsauberen Angriff und dem 1:0-Führung durch Grifo. Gladbach zeigte sich aber wenig beeindruckt und erhöhte dann das Tempo. Die Fans der Fohlen dürfen ihrem spontanen Torjubel nachtrauern, denn Pleas Ausgleichstreffer wurde erst nach Einsatz des Videobeweises gegeben. Das Unentschieden ist leistungsgerecht.

45. Minute: Beide Teams haben es die letzten Minuten ruhiger angehen lassen. Keine gefährlichen Szenen. Sie trudeln also locker in die Pause. Zwei Minuten dürfen sie noch draufpacken in dieser ersten Hälfte.

40. Minute: GELB für den Freiburger ABRASHI. Foulspiel

35. Minute: Grifo schießt für Freiburg aus kurzer Distanz. Doch Torwart Sommer steht im Weg. Gute Gelegenheit für Freiburg.

32. Minute: Stindl tankt sich durch. Sein Ball landet aber am Außennetz. Es gibt Ecke.

31. Minute: Freiburg kann sich jetzt etwas Luft verschaffen. Dennoch leichte Vorteile für die Hausherren.

24. Minute: Die Gladbacher haben jetzt Oberwasser. Viel Druck auf Freiburg. Die Gäste können sich nur schwer befreien.

Momente der Ungewissheit: Plea vor dem VAR, der zeigt, dass sein Treffer zählt

17. Minute: TOOOOOOR! Der Treffer zählt! PLEA ist der Torschütze. 80 Prozent des Treffers gehen aber auf Zakaria, der Hazard so steil schickt, dass es nach Abseits aussah. Aber die Bilder zeigen: gleiche Höhe. Korrekte Entscheidung.

16. Minute: Das Stadion jubelt und hat den Torschrei auf den Lippen. Gladbach hat ein Tor erzielt. Hazard findet Plea, der aus kurzer Distanz trifft. Doch der Videobeweis wird bemüht.

10. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOORRRRR für Freiburg. GRIFO (der Ex-Gladbacher) trifft! Nach einem Angriff über rechts kommt der Ball flach in die Mitte. Der einlaufende Grifo nimmt das Leder direkt und überwindet Yann Sommer im Kasten der Gladbacher per Innenpfosten. Keine Chance für den Keeper.

8. Minute: Eckball für die Hausherren, doch das Leder bleibt gleich am ersten Freiburger hängen. Kläglich.

7. Minute: Noch nicht allzuviel Tempo drin. Mönchengladbach ist bemüht, den Ball zu kontrollieren.

3. Minute: Eckball Freiburg. 15 Mal haben die Breisgauer in dieser Saison schon nach dieser Standardsituation gelungen. Diesmal aber nicht. Harmlos.

ANSTOß - Die erste Partie des 26. Spieltags läuft!

20:28 Uhr: Die Teams sind auf dem Rasen. Dr. Robert Kampka ist der Schiedsrichter. Freiburg gewinnt die Seitenwahl. Gleich geht's los!

20:20 Uhr: Die Gäste aus Freiburg bieten diese Startelf auf:

20:18 Uhr: Die Fohlenelf kommt mit diesen 22 Hufen auf die Weide:

20:16 Uhr: Ein knackiges Freitagsspiel steht in den Startlöchern. Freiburg kommt mit dem Rückenwind eines 2:1-Erfolgs über die hertha nach Gladbach. Die Hausherren feierten zuletzt einen 1:0-Sieg gegen Mainz.

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!