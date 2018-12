Liveticker: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg

GLADBACH - NÜRNBERG 0:0

---------

16. Minute: Sowohl der erste Eckball der Gastgeber, als auch ein Freistoß für Gladbach durch Hazard bringen nichts ein. Die Borussia kommt aber langsam etwas besser ins Spiel.

11. Minute: Respekt Nürnberg! Mutiger Beginn des Außenseiters, der mit ein bisschen mehr Glück sogar führen würde.

8. Minute: Das Spiel nimmt an Fahrt auf. Nürnberg kommt stark über die rechte Seite - doch die Flanke geht ins Leere. Der anschließende Konter der Gladbacher kann nur durch ein Foul unterbunden werden.

6. Minute: Und diese Chance kam aus dem Nichts! So ist es passiert: Beyer lässt sich im eigenen Strafraum den Ball von Zrelak abjagen, der legt ab. Mit etwas Glück springt der Ball an die Latte und danach auf den Kopf von Fuchs, aber Sommer springt noch dazwischen und verhindert den Gladbacher Rückstand.

5. Minute: Beinahe das Führungstor für Außenseiter Nürnberg!

2. Minute: Die Kulisse stimmt! Gut 41.000 Fans haben im letzten Heimspiel des Jahres den Weg in den Borussia-Park gefunden.

ANPFIFF

18:30 Uhr: Für Köllner ist es auch nicht "so dramatisch", dass seine Mannschaft nach inzwischen neun sieglosen Partien am Stück nur noch Vorletzter ist. Er war von Anfang an auf eine komplizierte Phase eingestellt. "Wir müssen immer versuchen zu punkten. In der letzten Saison haben wir die Tabelle nicht in der Kabine hängen gehabt und haben sie auch heute nicht in der Kabine hängen", sagte der 48-Jährige. Falls die Franken allerdings aus Mönchengladbach nichts Zählbares nach Hause bringen, droht dem Club die Übernahme der Schlusslicht-Laterne.

18:29 Uhr: In der Tat schleppen die Nürnberger noch die schwere Hypothek mit den Auswärtspleiten bei Borussia Dortmund (0:7) und RB Leipzig (0:6) mit sich herum.

18:27 Uhr: Nürnbergs Trainer Michael Köllner: "Das wird heute eine Herausforderung. Es kommt auf den Geist und Charakter der Mannschaft an. Wir können hier mit einem Spiel vieles der letzten Zeit wieder gerade rücken."

18:25 Uhr: Die Vorzeichen sind klar: denn das heimstärkste Team der Liga trifft auf das auswärtsschwächste. Denn der Borussia-Park ist eine Festung. Sieben Heimspiele, sieben Siege.

18:23 Uhr: Gladbachs Trainer Dieter Hecking bringt im Vergleich zum 0:0 in Hoffenheim drei Neue: Für Lang, Cuisance (beide Bank) sowie Stindl kommen Johnson, Zakaria und Traore zum Zug.

18:20 Uhr: Neun Punkte liegt Borussia Mönchengladbach hinter Tabellenführer BVB und kann mit einem Sieg zumindest für zwei Stunden den Abstand verkürzen. Gelingt gegen den abstiegsgefährdeten 1. FC Nürnberg kein Sieg, droht der Verlust des zweiten Platzes. Denn der zuletzt wiedererstarkte FC Bayern München hat aufgeholt und liegt vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig am Mittwoch punktgleich mit Gladbach auf Rang drei.

18:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!