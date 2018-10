Liveticker: Borussia Dortmund - Hertha BSC

DORTMUND - HERTHA 1:1 (1:1)

HANNOVER - AUGSBURG 0:1 (0:1)

MAINZ - FC BAYERN 0:1 (0:1)

DÜSSELDORF - WOLFSBURG 0:1

spätes Spiel:

HOFFENHEIM - STUTTGART -:- (18:30 Uhr MESZ)

--------

46. Minute: Weiter geht's! Die zweite Halbzeit hat begonnen. WECHSEL bei Hertha: DARIDA ersetzt den angeschlagenen Skjelbred.

Wenn man den Dortmunder überhaupt einen Vorwurf machen kann, dann den, ihre zahlreichen guten Chancen nicht zu mehr als dem Treffer von Sancho (27.) genutzt zu haben. Hertha dagegen eiskalt. Ein Fehler von Dahoud, und Kalou ist zur Stelle (41.).

HALBZEIT!

44. Minute: BVB-Trainer Favre ist sauer. Trotz drückender Überlegenheit hat seine Mannschaft den Ausgleich kassiert.

⚽ 41. Minute: TOOOR für Hertha! KALOU nimmt den Ball mit der Brust an und spitzelt ihn über die Linie! Auch nach Videobeweis bleibt es dabei. Der Hertha-Angreifer stand bei dem Anspiel von Mittelstädt nicht im Abseits. Ausgangspunkt war ein Fehlpass von Dahoud.

40. Minute: Das war die erste richtig gute Chance für die Berliner. Dudas Aufsetzer aus 20 Metern fliegt knapp am rechten Pfosten des BVB-Tors vorbei.

39. Minute: Nicht nur Reus, auch Götze macht bisher in der BVB-Offensive ein richtig gutes Spiel.

37. Minute: Bürki fischt im BVB-Strafraum Kalou den Ball vom Fuß.

35. Minute: Nach einem Angriff der Herthaner prallen BVB-Torwart Bürki und Verteidiger Hakimi zusammen. Bürki lässt den Ball fallen, begräbt ihn dann aber unter sich. Er ist zunächst leicht benommen, kann aber weiterspielen.

32. Minute: Hertha-Trainer Dardai fordert seine Spieler gestenreich auf, selbst die Offensive zu suchen und nicht nur hintendrin zu stehen. Doch das ist einfacher gesagt als getan, da der BVB permanent Druck erzeugt.

30. Minute: Keine Frage, das 1:0 für die Hausherren ist hochverdient. Dortmund macht das Spiel, Hertha versucht zu retten, was zu retten ist.

⚽ 27. Minute: TOOOR für den BVB! SANCHO! Jetzt aber. Neun Minuten nach seinem wegen Abseits aberkannten Treffer drückt er den Ball nach feinem Zuspiel von Götze über die Linie. Vorausgegangen war ein Konter des BVB wie aus dem Lehrbuch. 1:0 für Dortmund!

Riesenjubel der Dortmunder um Sancho (l.) nach seinem 1:0 für den BVB

25. Minute: Wieder eine Großchance für die Dortmunder. Reus passt von links scharf nach innen. Mittelstädt will den Ball wegschlagen, trifft aber Hakimi, von dessen Knie fliegt das Leder über die Latte.

23. Minute: GELB für Herthas IBISEVIC nach einem taktischen Foul an Witsel.

21. Minute: Vieles läuft bei den Dortmunder über Reus. Doch diesmal kommt sein Pass in aussichtsreicher Position zentral vor dem Hertha-Tor nicht an.

18. Minute: Kein Tor für den BVB! Der Treffer der Dortmunder wird wegen Abseitsstellung von Reus nicht gegeben. Der hatte nach innen gelegt, wo Sancho den Ball per Hacke über die Linie befördert hatte. Das wäre ein sehr schönes Tor gewesen. So steht es aber weiter 0:0.

16.. Minute: Hakimi zieht aus 20 Metern ab. Sein strammer Aufsetzer zischt knapp am rechten Pfosten des Hertha-Tors vorbei.

14. Minute: "Konzentriert euch darauf, eure Mannschaft anzufeuern", ruft der Stadionsprecher den Hertha-Anhängern zu. "Das sind keine schönen Bilder."

12. Minute: Die Polizei muss einschreiten, weil Hertha-Fans in den Innenraum vorgedrungen sind. Es fliegen Gegenstände. Die BVB-Anhänger pfeifen.

10. Minute: Doppelchance für Hertha. Erst klärt ein BVB-Abwehrspieler gerade noch vor Ibisevic, nach der Ecke kommt Stark zum Kopfball, doch Bürki hält.

9. Minute: GELB für HAKIMI nach einem taktischen Foul an Duda.

8. Minute: Guerreiros Schuss aus spitzem Winkel geht deutlich am rechten Pfosten vorbei, ein Hertha-Abwehrbein war dazwischen. Die Ecke bringt nichts ein.

4. Minute: Der BVB legt los wie die Feuerwehr. Reus legt auf für Sancho, doch dessen Schuss aus fünf Metern klärt Rekik in höchstre Not zur Ecke. Die bleibt folgenlos.

3. Minute: Der erste Abschluss der Dortmund: Götze spielt im Strafraum auf Hakimi, doch der gerät bei der Ballannahme in Rücklage, sein Schuss aus acht Metern fliegt über das Hertha-Tor.

2. Minute: Der BVB orientiert sich sofort in die Spitze.

1. Minute: Das Spiel hat mit leichter Verzögerung begonnen, weil Hertha-Fans im Gästeblock Pyrotechnik zündeten.

ANPFIFF!

---------

15.29 Uhr: Das Dortmunder Stadion ist - kein Wunder - mit 80.000 Zuschauern ausverkauft. Schiedsrichter der Partie ist Sascha Stegemann.

15.28 Uhr: Und das ist die Hertha-Startelf: Jarstein - Lazaro, N. Stark, Lustenberger, Rekik - Skjelbred, Maier - Kalou, Duda, Mittelstädt - Ibisevic.

15.26 Uhr: Dortmund muss erneut auf seinen spanischen Stürmer Paco Alcacer verzichten, ebenso auf den angeschlagenen Thomas Delaney. Das ist die BVB-Startelf: Bürki - Piszczek, Diallo, Zagadou, Hakimi - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Guerreiro - Götze.

15.23 Uhr: Hertha-Trainer Pal Dardai traut dem BVB sogar den Meistertitel zu. "Dortmund hat viele junge, offensive und schnelle Spieler geholt", sagte Dardai der "Berliner Morgenpost". "Es funktioniert im Moment gut. Sieben Tore gegen Nürnberg, vier Tore gegen Stuttgart, jetzt wieder vier gegen Atlético Madrid, die haben ein Riesenselbstvertrauen."

15.20 Uhr: "Der Sieg gegen Atletico gibt noch mehr Vertrauen, aber es wird ein anderes Spiel. Hertha ist eine sehr gute Mannschaft, das ist total anders", sagte Lucien Favre vor dem Duell mit dem Tabellensechsten. Für den Trainer des BVB ist es ein Wiedersehen mit einem seiner früheren Arbeitgeber. "Es ist schon lange her", so der 60 Jahre alte Schweizer, der rund zwei Jahre lang bis 2009 in Berlin auf der Trainerbank saß.

15.17 Uhr: Es läuft derzeit bei Borussia Dortmund - nicht nur in der Bundesliga. Am Mittwoch fertigte der BVB in der Champions League Europa-League-Sieger Atletico Madrid mit 4:0 ab. Heute wollen die Schwarzgelben den Schwung und die Euphorie ins Spiel gegen Hertha BSC mitnehmen.

15.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!