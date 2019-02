Liveticker: Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

DORTMUND - BREMEN 0:1

34. Minute: Reus bekommt den Ball und läuft fast unbedrängt auf die letzte Kette zu, der Dortmunder Kapitän zeigt sich aber uninspiriert und vertändelt den Ball. Da war mehr drin!

32. Minute: Super Chance für Werder Bremen für den Torschützen Rashica. Doch sein Ball kullert am linken Pfosten vorbei.

31. Minute: Das hätte Gelb geben müssen: Hartes Einsteigen von Bargfrede gegen Pulisic, der den US-Amerikaner von den Beinen holt. Schiedsrichter Brych belässt es bei einer Ermahnung. Glück für Bremen.

27. Minute: Und die Bremer sind ballsicher, sie kombinieren gut, die Pässe kommen zum Mitspieler. Torschüsse hatten sie bisher jedoch erst zwei.

25. Minute: Dortmund nimmt das Tempo jetzt wieder etwas raus, sodass die Bremer wieder zu mehr Ballbesitz kommen.

21. Minute: 20 Minuten rum - Bremen hat das bisher ordentlich gemacht, muss jetzt aufpassen, sich nicht zu sehr hinten rein drängen zu lassen.

18. Minute: Dortmund wird immer stärker. Scheint sich von dem Schock des frühen Rückstands erholt zu haben. Bisher kommt aber nichts Zählbares dabei raus.

14. Minute: Gefährlicher Freistoß von den Dortmundern geschossen von Reus. Doch es bringt "nur" eine Ecke ein. Danach bleibt der BVB am Ball und kommt durch Götzes Hacke fast zu einem Traumtor.

12. Minute: Alle Bremer jetzt teilweise in der gegnerischen Hälfte, das Offensivpressing klappt - die frühe Führung für den vermeintlichen Außenseiter geht soweit in Ordnung.

9. Minute: Wie schnell kann der Bundesliga-Spitzenreiter diesen frühen Rückstand verdauen? Aktuell wirken die Dortmunder etwas verunsichert.

6. Minute: Milot Rashica heißt der Torschütze. Der Freistoß wurde zuvor von Max Kruse ausgeführt, der den Ball halb hoch an der Mauer vorbeischießt. Rashica kommt irgendwie an den Ball und lenkt die Kugel unhaltbar an BVB-Torwart Oelschlägel vorbei ins Netz.

Freit sich über das Tor zum 1:0: Bremens Rashica

5. Minute: TOR ⚽ für Bremen durch einen abgefälschten Freistoß!

5. Minute: Gute Freistoßöglichkeit für Werder 20 Meter vor dem Tor des BVB.

3. Minute: Das Spiel ist wie fast immer beim BVB ausverkauft! 80.500 Zuschauer

ANPFIFF

20:44 Uhr: Die beiden Kapitäne reichen sich die Hände - heißt: in ein paar Sekunden ist Anpfiff!

20:42 Uhr: Werder-Geschäftsführer Frank Baumann, der 2009 noch im Kader stand und beim bisher letzten der sechs Pokalsiege der Grün-Weißen dabei war, erinnert an große Spiele in diesem Wettbewerb. "Werder hat eine große Pokaltradition. Das wissen auch unsere Spieler", sagte Baumann und ergänzte: "Heute schaut ganz Fußball-Deutschland auf uns, und wenn wir da ein gutes Spiel abliefern, kann uns das schon einen Schritt nach vorne bringen."

20:40 Uhr: Bis auf Langzeitausfall Fin Bartels und den erst kürzlich vom Asien-Cup zurückgekehrten Yuya Osako sind bei Werder alle Spieler einsatzbereit. Kohfeldt verzichtet auf Veljkovic und Harnik, stattdessen laufen Bargfrede und Rashica auf.

20:39 Uhr: Bei Borussia Dortmund ist mitten in der vorentscheidenden Saisonphase eine Erkältungswelle ausgebrochen. Der Tabellenführer muss unter anderem deshalb gleich auf fünf Profis verzichten. Vor allem bei den Torhütern ist die Not groß. Satt der beiden erkrankten Roman Bürki und dessen Ersatz Marvin Hitz hütete U23-Keeper Eric Oelschlägel das Tor. Für den ehemaligen Bremer ist es das Pflichtspieldebüt bei den Profis. Auch Jadon Sancho und Marcel Schmelzer fehlen erkältet. Lukasz Piszczek muss wegen Fußschmerzen aussetzen. Ob die fünf Profis am Samstag im Bundesliga-Duell mit Hoffenheim wieder zur Verfügung stehen, war zunächst offen.

20:37 Uhr: Die Sinne sind bei den Dortmundern, die in den ersten beiden Pokalrunden die Zweitligisten Fürth und Union Berlin erst nach Verlängerung besiegten, aber auch aus einem anderen Grund geschärft. In den vergangenen 14 Pokal-Heimspielen ist der BVB nur einmal gescheitert: 2009 im Achtelfinale gegen Bremen (1:2).

20:34 Uhr: Der Respekt der Dortmunder vor dem Gegner ist nicht nur wegen des knappen 2:1-Erfolgs in der Liga im Dezember groß. "Bremen ist sehr gut organisiert. Es geht nach der Balleroberung sehr schnell nach vorne", sagte Favre und warnte besonders vor Max Kruse: "Er spürt den Fußball und bewegt sich sehr clever. Er ist sehr gefährlich."

20:31 Uhr: Borussia Dortmund träumt vom zweiten Double der Vereinsgeschichte. Doch im Pokal-Achtelfinale wartet in Werder Bremen eine knifflige Aufgabe auf den souveränen Bundesliga-Spitzenreiter.

20:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!