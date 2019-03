Liveticker: Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart und FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg - das Fernduell um die Meisterschaft

DORTMUND - STUTTGART 0:0

BAYERN - WOLFSBURG 0:0

LEIPZIG - AUGSBURG 0:0

FREIBURG - HERTHA 1:0

26. Minute: BVB-VfB: Stuttgart gewinnt bisher 56 Prozent aller Zweikämpfe. Die Schwaben gehen mit Biss zu Werke und werfen sich mit allem was sie haben den Dortmundern entgegen.

24. Minute: BVB-VfB: Der VfB ist weiterhin extrem darauf bedacht, defensiv sicher zu stehen. Das funktioniert bislang auch einwandfrei. Beim BVB sitzt aktuell der letzte Pass noch nicht.

23. Minute: BVB-VfB: Gerade passiert nicht allzu viel auf dem Rasen. Das Spiel spielt sich zwischen den beiden Sechzehnern ab.

21. Minute: BVB-VfB: Insua trifft Sancho klar an der Wade, doch Schiedsrichter Cortus will da rechts an der Grundlinie kein Foul gesehen haben. Das ruft Unverständnis bei den Hausherren hervor.

20. Minute: FCB-WOB: Nachdem die Münchener in der Anfangsphase oft über die Außen versucht haben, vor das Wölfe-Tor zu kommen, verlagern sie das Spiel jetzt zunehmend in die Mitte. Aber die haben die Wolfsburger bisher gut zugestellt.

20. Minute: BVB-VfB: Dortmund baut den Druck auf: Mehrere Stuttgarter werfen sich den Weg, am Ende wird auch der Schuss von Witsel aus halbrechter Position geblockt.

16. Minute: BVB-VfB: Witsel muss behandelt werden, weil ihn Esswein böse am Knöchel erwischt hat. Er kann aber weiter spielen.

15. Minute: BVB-VfB: Hereingabe von der rechten Seite von Götze scharf an den Fünfmeteraum zu Alcacer, aber der Spanier hat Probleme das Leder anzunehmen und zu kontrollieren. Chance vorbei.

Starker Beginn der Bayern und von Robert Lewandowski

10. Minute: FCB-WOB: Gut zehn Minuten sind gespielt. Die Bayern haben die Wölfe im Griff, ohne allerdings das ganz große Anfangsfeuerwerk zu zünden.

10. Minute: BVB-VfB: Bislang spielt eigentlich nur der BVB: Dafür sprechen aktuell auch 82 (!) Prozent Ballbesitz.

9. Minute: BVB-VfB: Starkes Zusammenspiel erneut von Sancho und Wolf, der Dortmunder will auf rechts in den Rückraum der Abwehr passen, aber der VfB klärt zur Ecke - die aber nichts einbringt.

5. Minute: FCB-WOB: Auch Bayern macht von Beginn Druck, Rafinha über links, Thiago legt im 16er mit der Brust für Gnabry ab, aber der verzieht.

7. Minute: BVB-VfB: Enormer Druck der Hausherren in den ersten Minuten. Der VfB hat gefühlt noch nicht die eigene Hälfte verlassen.

5. Minute: BVB-VfB: Langer Ball auf Alcacer von Götze, aber Pavard kann dazwischen gehen und am Ende landet die Kugel bei VfB-Keeper Zieler.

3. Minute: BVB-VfB: Dortmund übernimmt direkt die Ballkontrolle - und kommt zur ersten gefährlichen Szene! Sancho steckt auf Wolf durch. Dieser dringt von rechts in den Strafraum, wo seine flache Hereingabe zur Ecke geklärt wird.

1. Minute: FCB-WOB: Auch das Spiel läuft…

1. Minute: BVB-VfB: Das Spiel läuft. Die Stimmung ist prächtig. Wir hoffen - wie immer - auf 90 spannende und faire Minuten.

ANPFIFF

15.30 Uhr: Die Partien werden gleich angepfiffen - in München von Sascha Stegemann und in Dortmund von Schiedsrichter: Benjamin Cortus.

15.27 Uhr: Langsam steigt die Spannung. Beide Stadien, das in Dortmund (81.365) und das in München (75.000) sind ausverkauft.

15.25 Uhr: BVB gegen VfB - die Aufstellung der Gäste aus dem Schwabenland: Zieler - Kabak, Pavard, Kempf - Beck, Castro, Ascacibar, Emiliano Insua - Esswein, Zuber - Gonzalez.

15.24 Uhr: BVB gegen VfB - die Aufstellung der Gastgeber aus Dortmund: Bürki - Wolf, Akanji, Diallo, Hakimi - Witsel - Sancho, Mario

Götze, Reus, Guerreiro - Paco Alcacer.

15.22 Uhr: FCB gegen WOB - die Aufstellung der Gäste aus der Autostadt: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Guilavogui - Gerhardt, Arnold - Mehmedi, Brekalo - Weghorst.

15.21 Uhr: FCB gegen WOB - die Aufstellung der Gastgeber aus München: Neuer - Kimmich, Jerome Boateng, Hummels, Rafinha - Thiago, Martinez, - Thomas Müller, James, Gnabry - Lewandowski.

15.20 Uhr: Es ist angerichtet, in 12 Minuten geht es los. Dann gibt es hier die wichtigsten Fakten aus Dortmund. Auch auf die Partie in München werfen wir ein Auge. Der BVB, der am Dienstag aus der Champions League ausgeschieden ist, trifft auf den VfB Stuttgart. Parallel spielt der Rekordmeister aus München gegen den VfL Wolfsburg. Aktuell trennen den BVB und die Münchner nur zwei Tore.

15.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker. Heute wird es richtig spannend in der Fußball-Bundesliga. In knapp 15 Minuten geht es im Fernduell zwischen Spitzenreiter Borussia Dortmund und Bayern München um den Platz an der Sonne! Wer ist nach dem 25. Spieltag Tabellenführer?