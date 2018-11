Liveticker: Borussia Dortmund - FC Bayern

DORTMUND - BAYERN 0:1

----------

44. Minute: Zwei Minuten noch in den ersten 45 Minuten - und wie zuletzt zieht sich der FC Bayern etwas zurück.

40. Minute: Schiri Gräfe macht sich hier keine Freunde. Martinez liegt im Fünfer der Bayern nach dem Freistoß. Doch der BVB hat die Kugel relativ nah am 16er. Trotzdem unterbricht Gräfe. Das finden die Fans hier eher nicht so gut.

39. Minute: Hummels kommt vor dem Strafraum einen Hauch zu spät gegen Götze, trifft seinen WM-2014-Kollegen klar - und kommt ohne Gelb davon. Darüber regen sich die Westfalen auf.Der folgende Freistoß bringt nicht ein.

37. Minute: Gelbe Karte: Für Manuel Akanji! Der Dortmunder hatte Lewandowski vorhin abgeräumt. Wiederum sieht nachträglich ein Spieler die Gelbe Karte.

33. Minute: Die Schwarz-Gelben kriegen nun die Kugel nicht geklärt - und so nimmt Lewandowski auf und bedient Ribery links im Strafraum. Der Franzose tänzelt und schließt aus spitzem Winkel kraftvoll ab. Hitz ist zur Stelle. Glück für den BVB. Lob für Hitz.

31. Minute: Dortmund muss sich jetzt was einfallen lassen. Hakimi geht über links. Boateng fliegt in die Hereingabe und produziert fast eine gefährliche Bogenlampe.

29. Minute: Gelbe Karte: Für Julian Weigl! Der Dortmunder geht rustikal gegen Goretzka rein. Nach Vorteil sieht der Dortmunder noch gelb.

26. Minute: Nachdem Ribery von der linken Seite über den Ball haut und so eine ungenaue Flanke rechts vor den Strafraum bringt, macht dort Kimmich den Ball wieder scharf. Der Außenverteidiger bedient Gnabry rechts - und der Offensivmann findet mit einer butterweichen Flanke den komplett freien Lewandowski im Zentrum. Der Pole nickt nun humorlos ein.

⚽ 26. Minute: TOOOOOOR! … für den FC Bayern. Lewandowski war's!

23. Minute: Zunächst tunnelt nun Gnabry frech Götze, baut so einen aussichtsreichen Angriff mit auf - und an dessen Ende chippt Kimmich die Kugel herrlich in die Mitte zum lauernden Lewandowski. Doch der Pole kommt nicht heran, weil Witsel letztlich mit dem ganz hohen Bein dazwischen funkt.

21. Minute: Schlecht ausgespielt von Lewandowski, der links vor dem Strafraum angespielt wird, etwas verzögert und reinspielt. Dort findet sich aber kein Abnehmer.

16. Minute: Die spielstarken Bayern kommen, Gnabry geht in den 16er. Aber der Ball wird abgeblockt.

15. Minute: Stark aufgepasst von Neuer! Bruun Larsen startet einen überfallartigen Konter, dieses Mal über die linke Seite. Der Däne blickt schlussendlich auf und legt rechts rüber in den Strafraum zu Sancho. Der Engländer kommt jedoch nicht ran, weil Neuer nach vorne hechtet und sich den Ball schnappt.

13. Minute: Jetzt ist Lewandowski schon das zweite Mal beim Schiedsrichter und möchte über diese Szene diskutieren. Er sollte sich da eher zurückhalten, sonst sieht er eher gelb wegen zu vielen Meckerns.

11. Minute: Der FC Bayern will einen Elfmeter. Lewandowski kommt im Strafraum zu Fall. Gräfe zeigt direkt weiterspielen an. Korrekte Entscheidung.

Marco Reus macht bei Kontern mächtig Dampf

10. Minute: Was für eine Großchance tut sich da plötzlich für Reus auf! Der Nationalspieler ist nach einem Aufbaufehler der Münchner frei durch, läuft von der Mittellinie los und eilt allein auf Neuer zu. Aus etwa 16 Metern will der BVB-Kapitän nun rechts unten einschieben, doch das hat sein DFB-Kollege geahnt und pariert den Abschluss sicher. Das musste eigentlich die Führung sein.

9. Minute: Die Stimmung im Stadion ist großartig, die BVB-Fans peitschen das Team nach vorn - und auf dem Rasen geben beide Teams Vollgas. Weiterhin mit leichten Vorteilen für die bis dato spielstärkeren Münchener.

7. Minute: Alle deutet schon jetzt alles darauf hin, dass es ein intensives Spiel wird. Beide schenken sich bereits in den ersten Minuten nichts.

5. Minute: Es geht mit viel Tempo weiter. Die ersten fünf Minuten gehören den Bayern. Mit viel Ballbesitz versuchen sie zum Erfolg zu kommen, der BVB setzt auf Konter.

2. Minute: Schöner Angriff der Bayern, Lewandowski kommt im Strafraum an den Ball, aber dessen Schussversuch wird abgeblockt. Die erste Bayern-Ecke bringt nichts ein.

1. Minute: Das Spiel läuft. Die Stimmung ist prächtig. Wir hoffen - wie immer - auf 90 spannende und faire Minuten.

18.30 Uhr: Die Partie wird gepfiffen von Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin. Mit 81.360 Zuschauern ist die Hütte in Dortmund ausverkauft.

18.28 Uhr: Nun geht es gleich los! Die Mannschaften betreten den Platz, gleich gibt es die Platzwahl.

18.25 Uhr: Langsam steigt die Spannung. Die Spieler nähern sich in den Katakomben dem Ausgang...

18.23 Uhr: Bayern München beginnt mit dieser Elf: Neuer - Kimmich, Jerome Boateng, Hummels, Alaba - Martinez, Goretzka - Gnabry, Thomas Müller, Ribery – Lewandowski.

18.21 Uhr: Die Aufstellung der Gastgeber aus Dortmund: Hitz - Piszczek, Zagadou, Akanji, Hakimi - Weigl, Witsel - Sancho, Reus, Bruun Larsen - Mario Götze.

18.18 Uhr: Es ist angerichtet, in 12 Minuten geht es los. Dann gibt es hier die wichtigsten Fakten aus Dortmund. Bei einem Sieg könnte Spitzenreiter BVB den Vorsprung auf die Münchner auf sieben Punkte ausbauen, andererseits können auch die Bayern bis auf einen Zähler wieder heranrücken.

18.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker. Der deutsche Klassiker steht auf dem Programm: Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München.