Liveticker: Bleibt Werder in der Bundesliga?

18.20 Uhr: Noch am Spieltag wurde über die Zukunft von Werder-Trainer Florian Kohfeldt spekuliert, so etwa die Süddeutsche Zeitung. Kohfeldt selbst versuchte, mit der Favoritenrolle bei gleichzeitig schwachen Leistungen seines Teams im Hinspiel angemessen umzugehen. "Sie soll selbstbewusst genug sein, das in 90 Minuten regeln zu können", beschrieb Kohfeldt die Arbeitsaufgabe seiner Mannschaft. Er selbst braucht also heute keine Überstunden.

18.10 Uhr: Der Trainer der Gastgeber, Frank Schmidt, geht mit einer ausgesprochen ruhigen Haltung in den Abend: "Wir sind in einer hervorragenden Ausgangsposition", sagte Schmidt dem Sender DAZN. "Der Klassenerhalt ist für die Existenz des Vereins wichtig, bei allem anderen wollen wir so gut es geht abschneiden." Wohlgemerkt - das Thema Klassenerhalt steht heute nicht zur Debatte. Hier geht es um den Aufstieg in die erste Liga.

18.00 Uhr: Auswärtspiel hin oder her - die Bremer Fans sind schon seit Stunden vorbereitet.

18.00 Uhr: Die Ausgangslage ist eigentlich klar: Werder muss hier gewinnen oder wenigstens ein Tor machen, sollte das Ergebnis 1:1 lauten. In dem Fall hätte das Team von Trainer Florian Kohfeldt im Relegationsspiel (Anpfiff um 20.30 Uhr MESZ) die Auswärtstor-Regel auf seiner Seite - der Treffer würde doppelt zählen. Aber auch wenn die Bremer erneut die Favoriten sind, ist und bleibt es doch für den Noch-Erstligisten ein Auswärtsspiel. Und die enttäuschende Leistung von Werder im Hinspiel hat auch deutlich gemacht: die Messe ist noch nicht gelesen.

18.00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!