Liveticker: Benfica Lissabon - Eintracht Frankfurt

BENFICA - FRANKFURT 0:0

-----------

9. Minute: Die Frankfurter sind gut in die Partie gestartet. Die Eintracht-Fans auch.

6. Minute: Wieder eine Halbchance für die Eintracht. Abraham verzieht einen Schuss, der aber beinahe noch zur Vorlage für Jovic wird.

5. Minute: Jovic profitiert von einem Missverständnis der Benfica-Spieler im Mittelfeld, erobert den Ball und läuft frei auf das Tor der Portugiesen zu. Dann zögert er allerdings zu lange. Mehr als eine Ecke springt nicht heraus. Die bleibt folgenlos.

4. Minute: GELB für JOVIC nach einem taktischen Foul an Rafa.

4. Minute: Die Eintracht taucht erstmals vor dem Benfica-Tor auf. Die erste Ecke des Spiels bringt jedoch nichts ein.

2. Minute: Benfica beginnt stürmisch, attackiert die Eintracht bereits tief in deren Hälfte.

ANPFIFF!

-----------

20.59 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist der 40 Jahre alte Engländer Anthony Taylor, ein sehr erfahrener Referee. Er pfeift bereits sein 17. Europa-League-Spiel. 60.000 Zuschauer sind im Stadion.

20.58 Uhr: Rund 4500 Eintracht-Fans haben das Team nach Lissabon begleitet. Die Anhänger der Frankfurter stehen nach den Vorfällen beim Auswärtsspiel in Mailand unter Beobachtung der UEFA.

20.56 Uhr: Die Eintracht darf im Fall der Qualifikation für die Champions League auf einen Verbleib von Sturm-Ass Luka Jovic hoffen. "Luka hat zwar Anfragen. Die aus Barcelona gibt es. Aber er hat kein Interesse. Er weiß nicht, ob er da Fußball spielen kann", sagte Jovics Vater Milan der „Bild“-Zeitung: "Er will mit der Eintracht in die Champions League und weiterhin bleiben." Sport-Vorstand Fredi Bobic wiegelte vor dem Spiel in Lissabon ab. Er habe kein Angebot von Barcelona auf dem Tisch, so Bobic im RTL-Interview. Es sei ganz normal, dass bei solchen Spielen wie heute Beobachter der Top-Klubs auf der Tribüne säßen. So sei halt das Geschäft. Frankfurt hat Jovic von Benfica Lissabon ausgeliehen. Die Hessen wollen die Kaufoption in Höhe von angeblich zwölf Millionen Euro ziehen.

20.53 Uhr: Benfica Lissabon hat sich in der Runde der besten 32 Teams gegen Galatasaray Istanbul durchgesetzt und im Achtelfinale gegen Dinamo Zagreb. Das ist die Startelf der Portugiesen: Vlachodimos - Corchia, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo - Fernandes, Samaris, Fejsa, Cervi - Rafa Silva, Joao Felix.

20.50 Uhr: Hütter muss auf Stürmer Sebastien Haller verzichten. Der Franzose hat Bauchmuskelprobleme und sitzt in Lissabon nicht einmal auf der Bank. Der zuletzt ausgefallene Sebastian Rode steht dagegen ebenso in der Startformation der Hessen wie Martin Hinteregger, der trotz eines Mittelhandbruchs spielen kann. Das ist die Startelf der Eintracht: Trapp - Abraham, Hinteregger, N'Dicka - Rode, Hasebe, G. Fernandes - da Costa, Kostic - Jovic, Rebic.

20.47 Uhr: "Wir leben einen Traum", sagt Eintracht-Trainer Adi Hütter. "Wir wollen auch diese Hürde nehmen und uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten."

20.45 Uhr: Eintracht Frankfurt ist in der aktuellen Saison in der Europa League noch ungeschlagen und nimmt im Viertelfinal-Hinspiel beim portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon Anlauf auf das Halbfinale. Bereits mit einem Unentschieden würde das Team von Trainer Adi Hütter den Rekord von Atletico Madrid von 15 Spielen in Serie ohne Niederlage einstellen.

20.45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!