Liveticker: Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt

LEVERKUSEN - FRANKFURT 2:1

16. Minute: Und Frankfurt kommt schon wieder - und fast das nächste Eigentor! Aber Wendell fälscht den Ball diesmal knapp neben den Pfosten ab.

14. Minute: Kostic hatte aus der Distanz abgezogen, Rebic will an den Ball - aber Tah fälscht den unhaltbar ins eigene Tor ab.

14. Minute: TOOOOOOR! … für Eintracht Frankfurt. Eigentor - TAH war's! - 2:1

13. Minute: Verunglückter Torschuss von Aranguiz - und den vollstreckt Brandt volley ins linke Eck!

13. Minute: TOOOOOOR! … für Bayer Leverkusen. BRANDT war's! - 2:0

12. Minute: Lars Bender setzt rechts Havertz in Szene, der will es aber diesmal zu galant machen - Tah will helfen und schießt den Ball ins Seitenaus.

10. Minute: Kostic hat die Konterchance, da ist Bayer ganz schön offen. Aber seine für Rebic gedachte Flanke landet bei Hradecky, der gut mitgespielt hat.

8. Minute: Rebic fährt einen Konter, trennt sich dabei aber viel zu spät - und dann auch noch zu unpräzise - vom Ball. Da war deutlich mehr drin.

7. Minute: Nach Punkten hat die Werkself in der LIVE!-Tabelle nun mit der Eintracht gleichgezogen.

5. Minute: Das wird natürlich jetzt interessant, wie Frankfurt aus dieser Beton-Aufstellung mit nur zwei gelernten Offensivspielern (Rebic und Kostic) den Schalter umlegen will. Muss Trainer Hütter möglicherweise jetzt umstellen?

2. Minute: Willems kam da gar nicht mehr in den Zweikampf mit Havertz, weil dessen erster Ballkontakt in der Bundesliga seinesgleichen sucht. Auch die Grätsche von Fernandes in Richtung Sprunggelenk von Havertz blieb zum Glück für alle Beteiligten folgenlos.

2. Minute: Der erste Angriff der Leverkusener sitzt! Brandt schickt links Aranguiz auf die Reise, der spielt zurück an die Strafraumgrenze, wo Havertz den Ball in Weltklassemanier verarbeitet und ins rechte Eck setzt.

2. Minute: TOOOOOOR! … für Bayer Leverkusen. HAVERTZ war's! - 1:0

1. Minute: Das Spiel läuft. Die Stimmung ist prächtig. Wir hoffen - wie immer - auf 90 spannende und faire Minuten.

ANPFIFF

18.00 Uhr: Lars Bender gewinnt die Platzwahl gegen Abraham - Frankfurt muss mit Leverkusen die Seite tauschen.

17.59 Uhr: Die Mannschaften haben den Rasen betreten, gleich geht es los.

17.58 Uhr: Die Partie wird gepfiffen von Schiedsrichter Robert Hartmann. 30.000 Zuschauer sind mit dabei.

17.56 Uhr: Frankfurt beginnt mit dieser Elf: Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Toure, Fernandes, Hasebe, Willems - da Costa, Kostic - Rebic.

17.54 Uhr: Die Aufstellung der Gastgeber aus Leverkusen: Hradecky - Lars Bender, Tah, Sven Bender, Wendell - Baumgartlinger - Aranguiz, Brandt - Havertz, Alario, Volland.

17.50 Uhr: Es ist angerichtet, in 10 Minuten geht es los. Dann gibt es hier die wichtigsten Fakten aus Leverkusen.

17.47 Uhr: Im Kampf um die erstmalige Teilnahme an der Champions League will Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt einen wichtigen Sieg einfahren. Gastgeber Bayer Leverkusen allerdings befindet sich im Aufwind und kann heute nach Punkten mit dem Tabellenvierten aus Frankfurt gleichziehen. Da ist natürlich für Spannung gesorgt und wir werden die Partie beobachten.

17.45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!