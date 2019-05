Liveticker: Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur

AJAX - TOTTENHAM 1:0

----------

32. Minute: Kleine Unterbrechung, weil die Funkeinheit am Rücken von Schiri Brych mit Klebeband befestigt werden muss. Ob das hält?

30. Minute: Beinahe das 2:0 für Ajax. Tadic setzt sich im Strafraum durch, zieht halblinks aus sechs Metern flach ab, doch sein Schuss zischt knapp am rechten Pfosten vorbei. Da wäre Lloris nicht herangekommen.

28. Minute: Nach einer Ecke nimmt Lucas Moura den Ball volley an, doch der Schuss verunglückt. Weit rechts am Ajax-Tor vorbei.

27. Minute: Seit dem Führungstreffer für Ajax spielt eigentlich nur noch Tottenham.

24. Minute: Die nächste Chance für Tottenham, diesmal scheitert Eriksen aus 14 Metern an Onana.

23. Minute: Alli setzt Son im Strafraum in Szene, doch der Koreaner trifft zwölf Meter vor dem Tor den Ball nicht richtig, keine Mühe für Ajax-Torwart Onana.

21. Minute: Ziyech zirkelt einen Freistoß von links in den Strafraum, doch die Tottenham-Abwehr ist im Bilde und klärt.

17. Minute: GELB gegen Tottenhams SISSOKO nach einer Grätsche gegen Tagliafico.

14. Minute: Ein Kopfball von Lucas Moura landet in den Armen von Ajax-Torwart Onana.

12. Minute: Die Stimmung im Stadion ist nach dem Traumstart von Ajax natürlich prächtig.

10. Minute: Alli schlenzt den Ball rechts am Ajax-Tor vorbei.

9. Minute: Tottenham macht weiter Druck. Das müssen die Engländer auch, im Augenblick ist der Finaleinzug in weiter Ferne.

6.Minute: Die Antwort von Tottenham: Son trifft aus sehr spitzem Winkel den linken Pfosten des Ajax-Tors. Keeper Onana stand vor seinem Kasten.

⚽ 5. Minute: TOOOOR für Ajax! DE LIGT! Nach einer Ecke von rechts steigt der Verteidiger hoch und köpft den Ball unbedrängt aus sechs Metern ins linke Eck. 1:0 für Ajax. Ein Start nach Maß für die Niederländer.

4. Minute: Die erste große Chance des Spiels hat Ajax. Tadic zieht aus zwölf Metern ab, Tottenham-Torwart Lloris klärt mit einer tollen Parade.

2. Minute: "Wir müssen einfach zeigen, dass wir Fußball spielen können", hat Tottenham-Trainer Pochettino vor dem Anpfiff gesagt. Seine Spieler stören Ajax in der Anfangsphase tief in der Hälfte der Niederländer.

ANPFIFF!

----------

20.59 Uhr: Auch vier Deutsche stehen auf und am Rande des Platzes: Schiedsrichter Felix Brych, seine beiden Assistenten und der Vierte Offizielle.

20.57 Uhr: Tottenham, Vierter der englischen Premier League, ist wegen der Hinspielniederlage in der Außenseiter-Rolle. Doch die "Spurs" spielen heute mit Torjäger Heung-Min Son, der im Hinspiel noch Gelb-gesperrt fehlte. Das ist die Tottenham-Startelf: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Wanyama - Sissoko, Alli - Eriksen - Lucas Moura, Son.

20.54 Uhr: Das Stadion in Amsterdam, mit 52.000 Zuschauern selbstverständlich ausverkauft, ist ein Meer in den Vereinsfarben Rot und Weiß. Und das ist die Ajax-Startelf: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, de Jong - van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres.

20.52 Uhr: "Die Spieler müssen das nur noch zu Ende bringen", sagte Ajax-Trainer Erik ten Hag im "Sky"-Interview und kritisierte trotz des 1:0-Erfolgs seiner Mannschaft im Hinspiel deren Leistung in Tottenham: "Wir müssen heute die Räume besser nutzen."

20.50 Uhr: Schon jetzt hat Ajax Historisches geschafft: Als erster Qualifikant schaffte es die Mannschaft ins Halbfinale der Königsklasse - und räumte auf dem Weg dorthin die beiden letztjährigen Finalisten aus dem Weg: erst im Achtelfinale Titelverteidiger Real Madrid und dann im Viertelfinale den italienischen Rekordmeister Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo.

20.47 Uhr: Gibt es nach dem furiosen Champions-League-Abend in Liverpool, an dem Jürgen Klopps “Reds” den FC Barcelona mit 4:0 aus dem Wettbewerb fegten, heute die nächste Gala? Die besseren Chance, im Finale gegen den FC Liverpool anzutreten, hat Ajax Amsterdam. Die junge Mannschaft aus den Niederlanden gewann das Hinspiel in Tottenham mit 1:0. Ihr würde bereits ein Unentschieden im eigenen Stadion reichen, um ins Endspiel am 1. Juni in Madrid einzuziehen.

20.45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!