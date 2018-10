Gruppe E

Liveticker: AEK Athen - FC Bayern München

Ist der FC Bayern nach dem Sieg in Wolfsburg wieder in der Spur? Die Münchener wollen in der Champions League in Athen nachlegen und die Führung in der Gruppe übernehmen. Verfolgen Sie die Partie hier live!

AEK ATHEN - FC BAYERN 0:0 --------- 52. Minute: Athen kommt zum Abschluss. Nach einem Konter läuft Galanopoulos durch das ganze Mittelfeld. Setzt dann Bakasetas ein, der den Ball aber in den Athener Nachthimmel jagt. 50. Minute: In den ersten Minuten ist auf dem Rasen noch nicht viel passiert. Die Bayern mit aktuell Zweidrittel Ballbesitz und schieben sich den Ball in den eigenen Reihen von links nach rechts. Der Rasen ist weiter sehr rutschig - auch das ein Grund, dass es ziemlich zähes Spiel ist. 47. Minute: Die Athener Fans fackeln zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder viel Pyrotechnik ab. Daher ist es ziemlich neblig im Stadion. Anpfiff zur 2. Halbzeit HALBZEIT 45. Minute: Kurz vor der Pause ist es jetzt noch mal richtig laut hier. Ein Riesen-Pfeiffkonzert der Athener Fans, die ein Foul an einen Athener gesehen haben wollen. 42. Minute: Robben sprintet wie man es von ihm kennt durchs Mittelfeld, aber sein Zuspiel auf Thiago kommt letztlich auch deshalb nicht an, weil die Rückwärtsbewegung beim Gegner stimmt. Verteidigen können die Athener - das zeichnet sie aus. 40. Minute: Athen kommt jetzt nicht mehr aus dem eigenen Sechzehner heraus. Die Bayern drängen auf den Führungstreffer, der kurz vor der Pause natürlich sehr wichtig wäre. 38. Minute: Gnabry setzt ein Ausrufezeichen! Auf der linken Seite tanzt er zwei, drei Spieler aus und schießt aufs Tor - er trifft aber nur das Außennetz. 34. Minute: Konter der Bayern. Aber wie sie das ausspielen, ist einfach nicht gut genug. Am Ende ist der Ball weg - zu leichtfertig. An den Reaktionen der Bayern-Spieler merkt man: Das hat man sich alles etwas anders vorgestellt. 30. Minute: Halbe stunde rum - Die Bayern haben mehr vom Spiel und hätten eine Führung durchaus verdient. Doch auch Athen hat schon ein, zwei mutige Angriffe gehabt. 26. Minute: Gerade zum ersten Mal eine längere Ballbesitzphase der Hausherren. Allerdings kommt Athen nicht in Tornähe. Und direkt im Anschluss erneut ein guter Angriff der Bayern: Thiago erobert klasse die Kugel, legt quer vor das Tor, doch zu steil für Lewandowski. 25. Minute: Gnabry zieht einfach mal ab aus der Distanz - immerhin Ecke, die aber erneut nicht gefährlich ist. 22. Minute: Wieder ein Angriff über rechts. Kimmich bringt die Flanke aber zu flach rein und zu ungenau. Kurz darauf dann Lewandowski mit einem guten Solo. Er kann den mitgelaufenen Robben aber nicht anspielen, weil der im Abseits steht. 20. Minute: Und plötzlich wie aus dem Nichts ist Athen da mit einer ersten richtig guten Chance. Langer Pass auf Ponce, der direkt abzieht. Knapp rechts vorbei. Neuer muss aber nicht eingreifen. 18. Minute: Schon wieder Gefahr vor dem Athener Kasten. James schickt Lewandowski nach einem Fehlpass Athens im Mittelfeld. Wieder ist Lampropoulos da und spitzelt ins Seitenaus. 16. Minute: Thiago spielt steil auf Gnabry, der sofort mit links in die Mitte passt. Lewandowski kommt nicht ganz ran, Lampropoulos klärt zur Ecke, die aber nichts einbringt. 12. Minute: Gnabry zieht jetzt aus der Distanz ab. Links neben den Kasten. Es sind nur Annäherungen an das Tor von AEK, dennoch hat man das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis die Bayern in Führung gehen. 11. Minute: Nach einer Ecke der Bayern kommt Lewandowski zu einem Torschuss. Von seinem Rücken landet der Ball aber in den Armen des Athener Schlussmanns. 9. Minute: Die Münchener kommen immer besser ins Spiel - viel geht über Robben, der aber bisher noch nicht bis ganz vorne durchkommt. 6. Minute: AEK kommt weit vorne an den Ball nach einem Ballverlust von Kimmich. Zu einem Abschluss kommt es aber nicht. 4. Minute: Der FCB am Anfang mit viel Ballbesitz - es geht ihm erst mal darum, das Spiel zu kontrollieren. 2. Minute: Gut 50.000 Zuschauer sind ins Athener Olympiastadion gekommen. 3.500 aus München. 1. Minute: Die Bayern stoßen an: Der Ball rollt. ANPFIFF 18:54 Uhr: Für Stimmung ist auf jeden Fall gesorgt. Die Fans von AEK gelten als extrem leidenschaftlich. Das hört man beim Einlaufen direkt. 18:53 Uhr: Die Champions-League-Hymne läuft - gleich geht es also los. 18:52 Uhr: Abgesehen vom ersten Tabellenplatz wollen die Bayern auch dahin zurückkommen, dass der Fußball thematisch wieder im Vordergrund steht. Dafür würde ein souverän herausgespielter Sieg gegen die Griechen sicherlich sehr hilfreich sein. 18:50 Uhr: Die Zielsetzung der Münchener ist klar gegen die bislang punktlosen Griechen. "Wir müssen versuchen, idealerweise die drei Punkte mitzunehmen, um in der Tabelle dahin zu kommen, wo wir hinwollen, nämlich auf Platz eins", sagte Rummenigge. Derzeit belegt der FC Bayern in Gruppe E aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Ajax Amsterdam lediglich Platz zwei. 18:48 Uhr: Die Spieler selbst versuchen indes, den Fokus auf ihre Arbeit zu legen. Nach dem jüngsten 3:1 beim VfL Wolfsburg ist die Laune der Bayern-Profis wieder deutlich gestiegen. "Wir wollen weitermachen, wir wollen versuchen, eine Serie zu machen und einfach Spiele hintereinander zu gewinnen", sagte Arjen Robben. 18:46 Uhr: Vor dem Champions-League-Spiel beim griechischen Vertreter AEK war vor allem die Medienschelte der Münchener Vereinsführung vom Freitagmittag das bestimmende Thema. "Wir haben die Medien kritisiert. Dass die Medien zurückkritisieren, war zu erwarten. Ich glaube, dabei sollten wir es belassen", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. 18:44 Uhr: Auch Serge Gnabry bleibt in der Mannschaft. Der Nationalspieler ersetzt auf dem linken Flügel erneut Franck Ribery, der wegen einer Wirbelblockade nicht mit zum griechischen Meister gereist war. 18:43 Uhr: Jerome Boateng und Thomas Müller nehmen überraschend neben Alaba Platz. Die beiden Nationalspieler standen auch beim 3:1 am vergangenen Samstag in Wolfsburg nicht in der Startelf. Trainer Niko Kovac, bislang ein großer Freund der Rotation, nimmt damit nur einen Wechsel vor. 18:42 Uhr: Die Bayern verzichten also auf den angeschlagenen David Alaba. Der Österreicher hatte nach seinem Muskelfaserriss zuletzt noch muskuläre Probleme und sitzt nur auf der Bank. Für Alaba spielt Rafinha Linksverteidiger. 18:41 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha - Martinez - Robben, James, Thiago, Gnabry - Lewandowski. 18:40 Uhr: Aber die Griechen sind trotzdem nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: Immerhin feierte AEK Athen bereits zwölf nationale Meisterschaften und 15 Pokaltitel. In der vergangenen Saison wurde Athen Meister mit sechs Punkten Vorsprung vor PAOK Saloniki. In der laufenden Saison stehen die Athener nach sieben Spieltagen mit 13 Punkten jedoch nur auf Rang vier. 18:40 Uhr: Fußball-Rekordmeister FC Bayern möchte seinen Aufschwung nach dem Erfolgserlebnis in der Bundesliga auch in der Champions League fortsetzen. Die Ausgangslage ist klar: Die Münchner sind bei AEK Athen großer Favorit. Die Griechen sind nach zwei Niederlagen Tabellenletzter der Gruppe E. Die Bayern sind zweiter. 18:40 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!

