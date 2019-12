17. Spieltag

Liveticker: 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund

Mit einem Erfolgserlebnis und der Tabellenspitze in Schlagweite will sich der BVB in die Winterpause verabschieden. Doch 1899 Hoffenheim dürfte etwas dagegen haben. Verfolgen Sie das Freitagsspiel hier live mit!

HOFFENHEIM -DORTMUND -:- ---------- Vier Punkte trennen Borussia Dortmund vor dem letzten Spieltag der Bundesliga-Hinrunde von den beiden Teams an der Tabellenspitze, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Ein Sieg beim Tabellenneunten 1899 Hoffenheim würde Trainer Lucien Favre und seinen Spielern wohl eine ruhige Winterpause bescheren. Doch auch die TSG hofft vor den eigenen Fans auf ein Erfolgserlebnis zum Jahresende. Hier im DW-Liveticker ab 20.15 Uhr MEZ verpassen Sie nichts.

