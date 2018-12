Liveticker: 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen

NÜRNBERG - BAYER 04 0:1

---------

42. Minute: GELBE KARTE gegen DOMINIK KOHR nach einem Foul an Misidjan.

38. Minute: Kubo versucht es mit einem Volleyschuss aus 16 Metern, den Hradecky sicher fängt.

36. Minute: Fast ein Eigentor von Goden, dessen Rettungstat knapp am eigenen Tor vorbeigeht.

32. Minute: Schussversuch der Nürnberger durch Kubo, aber weit vorbei.

30. Minute: TOR für Leverkusen durch KAI HAVERTZ. Bredlow faustet eine Flanke von Volland vor die Füße von Havertz, der zur Gästeführung abschließt.

22. Minute: GELBE KARTE gegen ONDREJ PETRAK, der zu vehement in Kohr reingrätscht.

21. Minute: GELBE KARTE gegen YUYA KUBO, der nach einer guten Flanke Misidjans von rechts im Fünfmeterraum mit der Hand zum Ball geht.

18. Minute: Nach einer geklärten Leverkusener Chance liegt Sven Bender im Club-Strafraum und hält sich das Gesicht. Offenbar hat er nach einem Freistoß von rechts einen Arm ins Gesicht oder an den Kopf bekommen.

17. Minute: Schönes Dribbling von Aranguiz in den Nürnberger Strafraum, doch dann findet der kleine Chilene keinen Abschluss.

12. Minute: Wieder ein guter Steilpass der Werkself, diesmal ist Havertz der Adressat. Der Bayer-Angreifer schießt, aber Mühl rutscht rein und blockt den Ball.

10. Minute: Die Ecke kommt zu Sven Bender, der im Fallen einen Schuss an die Latte setzt. Volland versucht abzustauben, trifft aber nur das Außennetz.

9. Minute: Bellarabi hat Glück, weil ein langer Ball nach vorne von Brandt in einer Pfütze hängen bleibt. Schuss Bellarabi aus spitzem Winkel, Bredlow klärt zur Ecke.

5. Minute: Bayer macht Druck und flankt von rechts in den Strafraum. Der Ball wird geklärt, dann schießt Bellarabi aus dem Hintergrund, zielt aber zu hoch.

2. Minute: Schon die ersten Szenen zeigen: Spielerisch wird es heute eine Katastrophe! Der Platz ist so nass, dass der Ball oft regelrecht im Wasser stecken bleibt und stoppt. Bei jedem Schritt der Spieler spritzt das Wasser hoch.

1. Minute: Misidjan stoppt das Spiel schon nach wenigen Sekunden, indem er Lars Bender beim Zweikampf gegen den Knöchel tritt.

ANPFIFF

20:29 Uhr: Mal sehen, wie regulär die Bedingungen sein werden. Es regnet seit Stunden in Strömen. Teilweise haben sich vor den Toren Pfützen gebildet.

20:27 Uhr: Selbstverständlich wird es auch beim Montagsspiel des 13. Spieltags, der im Zeichen der Fanproteste gegen Montagabendspiele von der ersten bis zur vierten Liga steht, Proteste geben. So boykottiert die Leverkusener Fanszene die Partie und ist nicht mit nach Nürnberg angereist. Außerdem bleiben drei Blöcke der Nürnberger Kurve in den ersten 45 Minuten geschlossen.

20:24 Uhr: Neu bei den Leverkusenern ist, dass Simon Rolfes erstmals als Sportdirektor mit auf der Bank sitzt. Rolfes stand beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Vereine in Nürnberg noch auf dem Platz: Am 20. April 2014 siegte Bayer mit 4:1, Rolfes wurde in der 70. Minute für Gonzalo Castro eingewechselt.

20:22 Uhr: Bei Bayer Leverkusen fehlt mit Jonathan Tah ein wichtiger Spieler in der Innenverteidigung. Der Nationalspieler ist zu stark erkältet, um mitzuwirken. Ihn ersetzt der Österreicher Aleksandar Dragovic. Und so sieht die gesamte Startelf aus:

20:19 Uhr: Aufsteiger Nürnberg wird auf seine Heimstärke setzen: Acht von bislang zehn Zählern hat der Club zu Hause geholt. Ein Sieg würde dem Drittletzten ein wenig Luft verschaffen, zumal der 17., Hannover, und Schlusslicht Düsseldorf verloren haben. FCN-Trainer Michael Köllner setzt auf diese Startelf:

20:17 Uhr: Macht die Werkself ihrem Trainer Heiko Herrlich ein Geburtstagsgeschenk und gewinnt beim 1. FC Nürnberg? Herrlich wird heute 47 Jahre alt und könnte die drei Punkte sicher gut gebrauchen. Bayer 04 liegt mit gerade einmal 14 Punkten nach zwölf Spielen weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück.

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!