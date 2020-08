Liveblog: RB Leipzig - Paris St. Germain

"Wir sind stolz auf unsere Werte", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff im ZDF, angesprochen auf die nicht verstummende Kritik von Fangruppen am Konstrukt RB Leipzig. "Wir sind ein junger Verein, wir sind neu, das ist richtig. Es muss aber auch erlaubt sein, dass es mal etwas Neues gibt." 2009 kaufte der Konzern Red Bull das Startrecht des SSV Markranstädt in der fünften Liga. Elf Jahre später steht RasenBallsport Leipzig, wie der Verein offiziell heißt, unter den vier besten Teams Europas.

Der frühere deutsche Nationalspieler Per Mertesacker sieht Leipzigs Trainer Nagelsmann bereits als Anwärter für einen Posten in der englischen Premier League. "Wenn Julian so weitermacht, ist er automatisch auch in England ein Kandidat", sagte der Ex-Profi des FC Arsenal im Streamingdienst "DAZN": "Ich sehe ihn bereits unter den Top-10-Trainern in Europa. In seiner jungen, dynamischen, taktisch cleveren Art ist er einzigartig."

Die beiden Trainer Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel gelten als "Taktik-Füchse". Wer hat das bessere Konzept? "Wir sind nicht so weit gekommen, um Däumchen zu drehen. Wir wollen weiterkommen", verkündete Leipzigs Trainer Nagelsmann selbstbewusst. Wir werden bei 120 Prozent sein." PSG-Coach Tuchel hat sich vorbereitet. "Wir wissen, dass Julian gerne die Taktik ändert und auch während des Spiels anpasst", sagte Tuchel am Montag: "Das war früher die DNA von Hoffenheim, und das ist sie jetzt auch von Leipzig." Der Schlüssel zum Erfolg sei allerdings, "bei sich selbst zu bleiben."

So könnten die Aufstellungen beider Teams aussehen:

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Nkunku, Olmo - Poulsen.

Paris St. Germain: Sergio Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos - Paredes, Gueye - di Maria, Mbappe, Neymar.

Im größten Spiel der noch jungen Klubgeschichte will RB Leipzig auch Paris St. Germain stoppen. Das junge Team von Trainer Julian Nagelsmann hat das Traumziel Champions-League-Endspiel und ein mögliches Finale gegen Bayern München vor der Nase. Dafür muss der Halbfinal-Neuling am Dienstag auch das Starensemble von Paris St. Germain aus der Königsklasse kegeln.

Die Herausforderung gegen Neymar, Kylian Mbappe und Co. ist groß. Für Trainer Nagelsmann ist es "selbstredend und selbsterklärend, dass wir jetzt ins Finale kommen wollen". Doch dafür braucht es im Lissaboner Estadio da Luz wie schon im Viertelfinale gegen Atletico Madrid (2:1) eine taktische Meisterleistung von Nagelsmann, der ausgerechnet Thomas Tuchel ausstechen muss. Unter dem PSG-Coach hatte er einst in Augsburg als Spieler und später als Scout gearbeitet.

Die Partie beginnt um 21.00 Uhr MESZ. Ab 20.45 Uhr können Sie hier alles im DW-Liveticker mitlesen.