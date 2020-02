Liveblog Corona und der Sport: Abstand halten und Veranstaltungen abbrechen

Die Angst vor einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus hat die Organisatoren des Ski-Weltcups von La Thuile zu Vorgaben für Journalisten veranlasst. Am Wochenende sind in dem Ski-Ort im Nordosten Italiens zwei Damen-Rennen geplant. Um die Gefahr einer möglichen Verbreitung des Virus zu minimieren, beschlossen die Veranstalter und der Weltverband FIS Interview-Verhaltensregeln für den Super-G am Samstag und die Alpine Kombination am Sonntag.

Reporter, Kameraleute und Fotografen müssen bei den Interviews zu den Rennfahrerinnen im Zielbereich einen Mindestabstand von eineinhalb Metern halten. Ferner soll bei Mikrofonen nach jeder Sportlerin die Schutzhülle gewechselt werden. Das gilt auch für TV-Moderatoren von Live-Übertragungen. Pressekonferenzen sowie die öffentlichen Siegerzeremonien und Startnummern-Vergaben wurden zudem gestrichen. Jedem Journalisten oder Ehrengast wurde verboten, den Sportlerinnen die Hand zu geben.

+++

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund befürchtet nach Verbreitung des neuartigen Coronavirus keine Einnahmeausfälle durch mögliche Spielabsagen. Der Verein habe eine Ausfallversicherung, wie ein Sprecher sagte. Der Aktienkurs des Vereins im S-Dax war am Morgen gegen 11.30 Uhr um mehr als sieben Prozent gefallen, während auch der wichtigste deutsche Aktienindex Dax wegen der Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus um mehr als fünf Prozent ins Minus gerutscht war. Borussia Dortmund empfängt am Samstag den SC Freiburg im eigenen Stadion.

+++

Der dänische Radprofi Michael Mörköv kann wegen des Verdachts auf eine Infizierung mit dem Coronavirus bis auf weiteres nicht an den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin teilnehmen. Nach einer Mitteilung des nationalen Radsportverbandes werde der 34-Jährige schnellstmöglich getestet.

+++

Auch mit Blick auf das anstehende Formel-1-Rennen in Melbourne hat der australische Gesundheitsminister Greg Hunt zu Besonnenheit bei seinen Landsleuten gemahnt. "Die Botschaft heute, aus den Staaten und Territories, lautet, gehen Sie Ihrem Alltag nach", sagte der Ressortchef. "Gehen Sie ins chinesische Restaurant, gehen Sie zum Football oder Grand Prix oder zum Netzball."

In Australien sei das Coronavirus "effektiv eingedämmt", man solle keine überzogene Angst vor Veranstaltungen mit vielen Menschen haben. Am 15. März findet in Melbourne der erste Formel-1-Grand-Prix des Jahres statt.

+++

Die UAE Tour der Radprofis in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist zwei Etappen vor dem Ende wegen der Coronavirus-Epidemie abgebrochen worden. Dies teilten die Organisatoren mit. Hintergründe des Abbruchs waren zunächst unklar. Auch darüber, ob Fahrer infiziert sind, gab es widersprüchliche Aussagen. Alle Profis sollen auf das Virus getestet werden.

"Es ist eine Schande, dass die UAE Tour abgebrochen wurde, aber Gesundheit muss vorgehen", twitterte der britische Radstar Chris Froome, der in den Emiraten sein Renn-Comeback nach langer Verletzungspause bestritt: "Wir warten die Tests ab und bleiben bis dahin im Hotel." Auch die deutsche Rundfahr-Hoffnung Emanuel Buchmann und Sprintstar Pascal Ackermann (beide Bora-hansgrohe) gehörten zum Fahrerfeld.

+++

Sollten die Bundesligaspiele am Wochenende wegen des Coronavirus abgesagt werden? Noch gibt es darauf keinen Hinweis. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit rät aber im DW-Interview zur Vorsicht und zur Absage.

+++

Nationalmannschaftsarzt Prof. Dr. Tim Meyer schließt Geisterspiele wie in Italien in der Fußball-Bundesliga und im DFB-Pokal angesichts des grassierenden Coronavirus nicht aus. "Sicherlich ist dies eine Überlegung, die in Frage kommt", sagte Meyer im Interview mit dfb.de.

Der Vorsitzende der Medizinischen Kommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) betonte aber, dass es sinnvoll sei, "dass der Fußball nicht isoliert entscheidet, sondern in Absprache mit den Gesundheitsbehörden." Der DFB und die Deutsche Fußball Liga (DFL) stünden in engem Austausch mit den zuständigen Institutionen.

"Entscheidungen über flächendeckende Maßnahmen wie einen Zuschauerausschluss im Profifußball oder Spielabsagen in den Kreisligen müssen die Gesundheitsbehörden treffen, denn dabei sind neben Aspekten der Infektionsvorbeugung auch solche des gesamten öffentlichen Lebens zu berücksichtigen, von dem der Fußball nur einen Teilbereich darstellt", sagte Meyer.

+++

Ein führender japanischer Infektions-Experte hat zum ersten Mal die Durchführung der Sommerspiele in Tokio infrage gestellt. Norio Ohmagari, Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten im nationalen Gesundheitszentrum, sagte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP:

"Wir stehen am Scheidepunkt für eine Eindämmung des Coronavirus. Sollte die Zahl der Infizierten im Land in den nächsten drei Wochen nicht abnehmen, sollte man wirklich darüber nachdenken, die Olympischen Spiele auszutragen oder nicht. Das ist eine große Entscheidung."

Die Olympischen Spiele sollen am 24. Juli beginnen, die Paralympics am 24. August.

Der Kölner Sportmediziner Professor Hans-Georg Predel warnte in einem Interview mit der "WAZ": "Die Olympischen Spiele in Asien sind eine ganz haarige Angelegenheit, das ist eine internationale Begegnungsplattform mit vielfältigstem Austausch, sozusagen der Albtraum eines jeden Infektiologen."

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hält trotzdem an den Spielen in Tokio fest. Die IOC-Koordinierungskommission setze sich voll und ganz für die planmäßige Austragung der Sommerspiele ein, sagte IOC-Präsident Thomas Bach laut der Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit japanischen Medien.

+++

Für Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler sind selbst "Geisterspiele" in Tokio vor leeren Zuschauerrängen "ein mögliches Szenario - da schwebt ein Damoklesschwert drüber", sagte der 28 Jahre alte Thüringer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Einfach, wenn ich mir die wirtschaftlichen Verhältnisse bei den Spielen anschaue. Man weiß ja, was finanziell dahintersteht: Auch TV ist da ein großes Thema", betonte der Europameister vom LC Jena.

"Es wäre extrem traurig - Geisterspiele wären aus meiner Sicht das Worst-Case-Szenario. Da wäre Verschieben definitiv besser", meinte Röhler.

+++

Die deutschen U-20-Frauen haben ihre für kommende Woche geplante Länderspielreise nach Japan abgesagt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag unter Verweis auf die "Ausbreitung des Coronavirus" mit. Das zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Costa Rica und Panama geplante Spiel gegen U-20-Weltmeister Japan am 7. März findet damit nicht statt. Die Reise war für den Zeitraum vom 2. bis 10. März geplant.

Auswirkungen gibt es auch auf den Amateurfußball:

Für Bundesinnenminister Horst Seehofer ist die Absage im Westen der Republik noch kein Grund, generell über Spielverschiebungen nachzudenken:

+++

Der Asiatische Fußballverband (AFC) hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus mehrere für März geplante Gruppenspiele der asiatischen Champions League verlegt. Bei zwei Krisentreffen mit Mitgliedsverbänden und Liga-Vertretern soll über das weitere Vorgehen beraten werden, wie der AFC am Donnerstag in Kuala Lumpur mitteilte.

Zuvor hatte der Verband bereits Spiele, bei denen die chinesischen Clubs Guangzhou Evergrande, Shanghai Shenhua und Shanghai SIPG beteiligt sind, auf April und Mai verlegt.

+++

Die Spiele der deutschen Fußball-Bundesligen scheinen zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Gefahr, so die DFL am Mittwoch.

+++

Die italienischen Golfer Lorenzo Gagli und Edoardo Molinari sind bei den Oman Open unter Quarantäne gestellt worden. Gagli sagte der italienischen Zeitung "La Nazione", dass ein Arzt der European Tour ihm nach dem Frühstück am Mittwoch mitgeteilt habe, er müsse zurück in sein Zimmer. Molinari, sein Zimmerpartner für die Woche in Oman, sei in ein anderes Zimmer gebracht worden.

+++

Die alpinen Ski-Weltcupfinals im italienischen Cortina d'Ampezzo werden aufgrund der Coronavirus-Epidemie ohne Zuschauer stattfinden. Das sagte Markus Waldner, Renndirektor des internationalen Skiverbandes FIS, dem schwedischen Fernsehsender SVT. Die Rennen finden vom 18. bis 22. März statt, Cortina liegt in der Region Venetien, die stark vom Ausbruch des Virus betroffen ist. "So wie es jetzt aussieht, wird in Cortina gefahren, aber ohne Fans", so Waldner. In Norditalien werden auch einige Fußballspiele der ersten Liga als Geisterspiele ausgetragen.

+++

Knapp fünf Monate vor der Eröffnungsfeier am 24. Juli drohen den Sommerspielen in Tokio die ersten direkten Auswirkungen durch das Coronavirus. Wie OK-Chef Toshiro Muto am Mittwoch erklärte, wird der traditionelle Fackellauf, ein elementarer Bestandteil Olympischer Spiele, eventuell verkürzt. "Wir denken keinesfalls daran, ihn abzusagen", erklärte der Muto: "Aber wir werden uns überlegen, wie wir es durchführen können, ohne das Virus weiter zu verbreiten. Dazu gehört auch eine Reduzierung des Umfangs." Die Fackel soll ihren Weg durch Japan am 26. März beginnen und durch alle 47 Präfekturen des Landes nehmen. Muto betonte erneut, dass eine Verlegung oder gar eine Absage der Spiele keine Option sei.