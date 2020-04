Live-Ticker vom 24. April: Experten warnen vor Trumps Corona-Tipp

Weitere Ereignisse in Schlagzeilen:

Das DFB-Pokalfinale wird verschoben

In Spanien geht die Zahl der Toten zurück

China und Russland senken den Leitzins

Die Meldungen im Einzelnen - alle Zeiten in MESZ:

15.15 Uhr – Frankreich hat den Verkauf von Nikotin-Pflastern und anderen Ersatzprodukten vorerst eingeschränkt, um Hamsterkäufe zu verhindern. Grund seien "gesundheitliche Risiken durch exzessiven Konsum oder Missbrauch nach Medienberichten über eine möglicherweise schützende Wirkung von Nikotin" vor der Lungenkrankheit Covid-19, hieß es in einem im Amtsblatt veröffentlichten Dekret.

15.04 Uhr – In der Slowakei haben Rentner und Oppositionsvertreter dagegen protestiert, dass ältere Menschen nur zu bestimmten Zeiten einkaufen dürfen. An diesem Samstag gilt erstmals ein Verbot für über 65 Jahre alte Menschen, am Wochenende einzukaufen. Auch an Werktagen dürfen sie nur von 9.00 bis 11.00 Uhr Lebensmittelläden und andere Geschäfte mit Ausnahme von Apotheken und Tankstellen betreten. Nachdem Rentnerverbände die Regel als Diskriminierung kritisiert hatten, droht nun die sozialdemokratische Opposition eine Verfassungsklage an.

14.58 Uhr – In der Corona-Krise finden hundert notleidende Frauen kommende Woche ins Brüsseler Europaparlament. Parlamentspräsident David Sassoli hatte bereits vor zwei Wochen angekündigt, dass das Parlament Obdachlose und andere Bedürftige unterbringen wolle. Schon jetzt werden in einem anderen Parlamentsgebäude in Brüssel täglich 1000 Mahlzeiten täglich gekocht. Sie sind für Bedürftige, aber auch für Mitarbeiter des Gesundheitswesens.

14.44 Uhr – Saudi-Arabien und seine Verbündeten haben ihre einseitige Feuerpause im Bürgerkrieg im Jemen um einen Monat verlängert. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Saudi Press Agency unter Berufung auf einen Sprecher der Militärallianz. Damit sollen die Bemühungen der Vereinten Nationen um ein Ende des Krieges unterstützt und eine Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden,

13.54 Uhr – Mehr als zwei Monate nach dem geplanten Starttermin geht in Südkorea die Fußballsaison los. Die K-League beginnt am 8. Mai mit Geisterspielen. Wie die Liga weiter mitteilte, sollen zumindest die ersten Runden vor leeren Rängen stattfinden.

13.46 Uhr – Die Zentralbank Russlands senkt im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der -Pandemie den Leitzins. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld wurde auf 5,5 Prozent gesenkt. Die Währungshüter rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um vier bis sechs Prozent schrumpfen wird.

13.39 Uhr – Verstöße gegen die Mundschutzpflicht können in Bayern bis zu 5000 Euro kosten. Das geht aus dem Bußgeldkatalog hervor, der der Deutschen Presseagentur vorliegt. Demnach werden bei fehlendem Mund-Nase-Schutz in Bussen, Bahnen und Geschäften 150 Euro fällig. Teurer wird es für Ladenbesitzer, die nicht sicherstellen, dass ihr Personal Maske trägt: Hier wird eine Zahlung von 5000 Euro fällig.

13.26 Uhr – Der Autobauer BMW beginnt an mehreren Standorten weltweit mit dem Hochlauf seiner Produktion. Nach mehrwöchiger Unterbrechung sollen zunächst am Montag die Motorenwerke wieder starten, wie der Autobauer mitteilte. Die Automobilwerke folgen nach jetziger Planung gestaffelt im Mai.

13.20 Uhr – Unter strengen Auflagen sollen öffentliche Gottesdienste in Bayern ab dem 4. Mai wieder erlaubt sein. Das teilte die Landesregierung mit. In Sachsen werden seit dieser Woche wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert. Auch Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Brandenburg hatten dies für Anfang Mai angekündigt.

Volle Kirchen und nicht nur Live-Übertragungen könnte es schon bald wieder in mehreren Bundesländern geben

13.17 Uhr – Zahlreiche Regierungen nutzen nach UN-Angaben Corona-Notverordnungen als Vorwand, um Journalisten zum Schweigen zu bringen. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet kritisierte, dass einige Politiker mit ihren Äußerungen die Sicherheit von Journalisten aufs Spiel setzen. Ihr Sprecher nannte unter anderem US-Präsident Donald Trump und den türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan. Besorgniserregende Entwicklungen gebe es auch in China, den Philippinen, Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Tansania, Bangladesch und Guatemala.

13.02 Uhr – Die Ölpreise haben sich am Ende einer turbulenten Woche stabilisiert. Derzeit kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent 21,30 US-Dollar, die US-Sorte WTI wurde zu 16,14 Dollar gehandelt. Zu Wochenbeginn war der Ölpreis für einen Terminkontrakt erstmals in den negativen Bereich gefallen.

12.54 Uhr – Die Regierung in Polen verlängert die Schließung von Kindergärten, Schulen und Universitäten bis zum 24. Mai. Die epidemiologischen Bedingungen ließen eine Wiedereröffnung noch nicht zu, sagte Bildungsminister Dariusz Piontkowski. Das schriftliche Abitur werde in diesem Jahr am 8. Juni beginnen, die mündlichen Prüfungen entfallen. Für die Schüler aller Schulformen soll es weiterhin Fernunterricht geben. In Polen gibt es mehr als 10.700 nachgewiesene Fälle und 463 Tote.

12.40 Uhr – Das DFB-Pokalfinale wird nicht wie geplant am 23. Mai im Berliner Olympiastadion stattfinden. Wie der Deutsche Fußball-Bund nach einer Videokonferenz des Präsidiums mitteilte, bleibt der Wettbewerb aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetztund der Endspieltermin offen.

Alleine in der Berliner U-Bahn ist okay- mit vielen im Stadion nicht: Das DFB-Pokalfinale jedenfalls findet nicht am 23. Mai statt

12.35 Uhr – Ärzte und mehrere Reinigungsmittel-Hersteller haben eindringlich davor gewarnt, Desinfektionsmittel einzunehmenoder zu injizieren. Das hatte US-Präsident Donald Trump auf einer im TV übertragenen Pressekonferenz vorgeschlagen und damit Fassungslosigkeit ausgelöst. "Unter keinen Umständen dürfen unsere Desinfektionsmittel in den menschlichen Körper verabreicht werden - durch Injektion, Einnahme oder auf anderem Wege", mahnte etwa das Unternehmen Reckitt Benckiser, das unter anderem das Mittel Sagrotan vertreibt.

12.29 Uhr – In Spanien ist die Zahl der täglichen Corona-bedingten Todesfälle auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat gefallen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesopfer um 367 auf über 22.500. Die offizielle Zahl der Infizierten stieg um 6700 auf knapp 220.000.

12.12 Uhr – Im Iran ist die Zahl der Todesopfer um 93 auf fast 5.600 gestiegen. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums weiter mitteilte, stieg die Zahl der offiziell Infizierten bei 88.200.

12.08 Uhr – Die Regierung Italiens will den Kauf von Fahrrädern und Tretrollern fördern, um volle U-Bahnen und Busse sowie Staus zu verhindern. Verkehrsministerin Paola De Micheli kündigte eine entsprechende Initiative an. Die Regierung will vom 4. Mai an die strengen Ausgangsbeschränkungen ein wenig lockern und etwa Fabriken wieder öffnen.

12.01 Uhr – Mit Beginn des Ramadans hat sich der Streit zwischen religiösen Gelehrten und der Regierung in Pakistan zugespitzt. Die südliche Provinz Sindh erließ eine dreistündige Ausgangssperre, um Versammlungen in Moscheen zu verhindern. Eigentlich hatten Vertreter der islamischen Seminare und Pakistans Regierung eine Einigung darüber erzielt, wie Gebete trotz Corona stattfinden können. In Pakistan haben sich bisher nach offiziellen Zahlen mehr als 11.000 Menschen infiziert, 237 starben.

11.56 Uhr – Wegen der Missachtung der Empfehlungen im Kampf gegen Corona droht Schwedens Regierung den bislang geöffneten Gaststätten in Stockholm mit der Schließung. Man wolle von nun an intensiv prüfen, ob die Empfehlungen der Gesundheitsbehörde beachtet würden, sagte Innenminister Mikael Damberg. Medienberichten zufolge hatte es am Wochenende dichten Andrang in verschiedenen Bars und Restaurants gegeben.

11.40 Uhr – Bundesbildungsministerin Anja Karliczek befürwortet eine Maskenpflicht für Schüler. "Aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass überall dort, wo Schülerinnen und Schüler den Abstand nicht einhalten können, Masken getragen werden müssen", sagt sie dem "Spiegel". Das sei etwa im Schulbus, auf dem Weg ins Gebäude und auf den Fluren der Fall. In den Klassenzimmern könnten die Schüler dagegen womöglich weit genug auseinander sitzen.

11.24 Uhr – Die Regierung in Tschechien rät ihren Bürgern weiter von Auslandsreisen ab. Ausgenommen seien dringliche Fälle, hieß es. Zuvor hatte die Regierung überraschend das bisherige strikte Ausreiseverbot und die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. Sie reagierte damit auf ein Gerichtsurteil, das die Maßnahmen aus formalen Gründen als rechtswidrig eingestuft hatte. Weiterhin gilt ein weitgehender Einreisestopp und ein Verbot von Versammlungen mit mehr als zehn Personen.

11.21 Uhr – Bei der Wiedereröffnung der Schulen setzt Österreich auf Schichtbetrieb und verzichtet auf Klausuren und Schularbeiten. Wie Bildungsminister Heinz Faßmann mitteilte, sollen die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt werden, die jeweils an unterschiedlichen Tagen unterrichtet werden. Der Neustart der Schulen beginnt am 4. Mai für Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss stehen.

11.08 Uhr – Vorratskäufe haben Nestle ein Umsatzplus beschert. Wegen der in vielen Ländern verordneten Ausgangsbeschränkungen hätten sich die Konsumenten im März vorsorglich mit Fertigprodukten, Tierfutter und Kaffee eingedeckt, teilte der Schweizer Konzern mit. Der bereinigte Umsatz stieg dadurch im ersten Quartal um 4,3 Prozent - das stärkste Wachstum seit fast fünf Jahren.