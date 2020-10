Nations League

Live-Ticker Ukraine - Deutschland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt heute in der Ukraine in der Nations League an. Kann das Team von Bundestrainer Joachim Löw seinen ersten Sieg holen? Wir berichten aus Kiew live.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt heute um 20.45 Uhr in der Nations League in der Ukraine an. Wir berichten live ab 20.30 Uhr.

