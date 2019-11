Live-Ticker: FC Arsenal - Eintracht Frankfurt

FC Arsenal - Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)

Zuvor spielten

PFK Oleksandrià - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)

Wolfsberger AC - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

47. Minute: Diesmal muss Abraham in letzter Minute retten, damit Willock nicht das 2:0 erzielt. Arsenal macht da weiter, wo man in der ersten Hälfte ausgehört hat.

46. Minute: Frankfurt-Trainer Hütter reagiert - KOHR und GACINOVIC kommen, SILVA und FERNANDES bleiben draußen

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT

Arsenal könnte gut und gerne 3:0 oder noch höher führen. Denn in den ersten 45 Minuten ist die Eintracht im Auswärtsspiel ohne wirkliche Chance. Dass es nur zu einem Tor durch Aubameyang (45.+1.) reichte, haben die Frankfurter ausschließlich ihrem Torwart Rönnow zu verdanken, der fast immer an der richtigen Stelle steht. Mal sehen, was sich Frankfurts Trainer Adi Hütter noch einfallen lässt.

45+5: Einmal eine schöne Frankfurt-Aktion über da Costa, doch gleich danach wieder eine Riesenchance auf der anderen Seite über Xhaka.

45.+1: TOR für Arsenal durch AUBAMEYANG, der halblinks im Strafraum frei zum Schuß kommt.

45. Minute: 5 Minuten gibt's obendrauf.

43. Minute: Wieder Verletzungsunterbrechung - Arsenal-Spieler Xhaka ist am Knie lädiert.

41. Minute: Super-Arsenal-Aktion, Willock lässt sich auf der rechten Seite den Ball nicht abnehmen, den Abschluss pariert einmal mehr Eintracht-Torwart Rönnow.

38. Minute: Arsenal legt eine Verschnaufpause ein, Frankfurt kommt jetzt endlich wieder einmal in die gegnerische Hälfte. Gute Chance für da Costa.

34: Minute: GELB für MARTINELLI bei Arsenal, der Kostic auf den Fuß gestiegen ist.

32. Minute: Erster Wechsel bei Arsenal - DAVID LUIZ muss angeschlagen vom Platz, GUENDOUZI kommt.

29. Minute: Eintracht-Torwart Rönnow, ohnehin Nummer 2 im Tor, verletzt sich bei einer rettungsaktion beim Herauslaufen. Das sieht nicht gut aus. Aber er versucht, weiterzumachen.

28. Minute: Also, eigentlich ist es ein Wunder, dass Frankfurt noch nicht hinten liegt. Arsenal kommt mit einer Angriffswelle nach der anderen

24. Minute: Martinelli bringt Chambers in aussichtsreiche Position vor dem Eintracht-Tor. Wieder Glück für die Deutschen!

22. Minute: Aubameyang, Mannschaftskapitän bei Arsenal, holt die nächste Ecke heraus.

20. Minute: GELB für KOSTIC, der sich auf der rechten Abwehrseite mehr als Catcher versucht.

18. Minute: Arsenal jetzt deutlich im Vorteil, die Eintracht unter Druck.

16. Minute: Riesenchance für Willock, danach nochmal per Kopf für Martinelli. Rönnow im Eintracht-Tor auf dem Posten.

15. Minute: Arsenal fast an die Torauslinie über rechts mit Willock, aber Eintracht klärt zur Ecke.

14. Minute: Frankfurt kurz in Überzahl - aber jetzt sind die "Gunners" wieder komplett.

8. Minute: Arsenal-Spieler Willock gibt dem Sprunggelenk von Hasebe einen mit - schmerzhaft, aber folgenlos.

7. Minute: Unterdessen zieht sich Arsenal-Trainer Unai Emery eine neue, graue Trainingsjacke über. Das schwarze Vorgängermodell war dem 4. Unparteiischen zu den Frankfurter Trikots zu ähnlich.

6. Minute: Erste Ecke für die Eintracht - Kamada gefährlich nah ans Tor.

3. Minute: Arsenal kommt sehr nah an den Frankfurter Strafraum - aber noch keine Gefahr.

1. Minute: Munteres Hin und Her zum Auftakt. Frankfurt ganz in Schwarz, Arsenal traditionell in rot-weißen Jerseys

ANPFIFF

Strafmaßnahme: Frankfurter Fans dürfen nicht ins Stadion

20:40 Uhr: Wegen der Verfehlungen von Guimarães, wo Sitzschalen durch das Stadion flogen, wurde die Eintracht mit einem Fanausschluss für die beiden nachfolgenden Europa-League-Auswärtsspiele in Lüttich und jetzt London bestraft. Trotzdem haben sich etliche Anhänger auf den Weg nach London gemacht. Ohne Bestrafung, ist sich Trainer Adi Hütter sicher, "wären Zigtausende ins Stadion gekommen“. So lässt er die Frankfurter beginnen:

20:35 Uhr: Mit breiter Brust erwarten die "Gunners" die Gäste aus Deutschland. So lässt der umstrittene Trainer Unai Emery den FC Arsenal, in der Liga gegenwärtig auf Rang 8, auflaufen:

20:30 Uhr: Die Eintracht und ihre Fans haben keine schlechten Erinnerungen an die britische Hauptstadt. Nach einem beherzten Kampf mussten sich die Frankfurter im Mai im Halbfinale der Europa League gegen Chelsea erst nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Folgt jetzt im vorletzten Europa-League-Gruppenspiel der neuen Saison beim Tabellenführer der Gruppe F, dem FC Arsenal, wieder eine Meisterleistung? Fest steht: Die Eintracht darf nicht verlieren, wenn sie sich aus eigener Kraft noch die Chance für ein Weiterkommen sichern will.

