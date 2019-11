Live-Ticker: Dortmund - Wolfsburg

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 0:0

Gar nicht so ein gutes Spiel. Dortmund drängt und will und macht, aber da passt vieles in der Zuordnung nicht. Wolfsburg ist etwas defensiver, hat aber einige gefährliche Chancen. Die beiden Trainer werden Kommunikationsbedarf haben.

HALBZEIT

45.+5.: Ecke Wolfsburg, kurz ausgeführt, kommt dann ganz gefährlich vor das Dortmunder Tor, aber Brooks kann ihn nicht mehr ins Netz drücken.

45+4.: Dortmund drängt, aber alles etwas zerfahren.

45.+3.: jetzt aber GELB für den Wolfsburger BROOKS nach rustikalem Einsteigen gegen Götze.

45.+2.: Heftiges Foul an Akanji. Glück für Wolfsburg, dass es so weitergeht.

45. Minute: Der ausgewechselte Schiedsrichter zeigt fünf Minuten Nachspielzeit an.

44. Minute: GELB für Julian WEIGL.

43. Minute: Ein bißchen wie im Flipper-Spiel kommt der Ball auf den Kopf von Julian Weigl. Aber keine Gefahr für Wolfsburgs Keeper Pervan.

40. Minute: GELB für den Wolfsburger Lukas NMECHA, der nicht recht weiß, wie es ihm nach dem Zusammenprall geschieht.

38. Minute: Bemüht, aber eher zerfahren, die ganze Angelegenheit. Wolfsburg nach Zwischenhoch wieder hinten drin.

35. Minute: Götze dynamisch, kommt zu Fall, 20 Meter zum Tor - Freistoß. hakimi direkt, aber über das Wolfsburger Tor.

31. Minute: Und noch ein Wechsel der ungewöhnlichen Art, nach längerer Unterbrechung. Der vierte Offizielle Marcel Pilgrim kommt an der Linie zum Einsatz, Assistent Thomsen übernimmt die Leitung. Schiedsrichter Welz ist angeschlagen, vielleicht eine Zerrung in der Wade?

28. Minute: Wechsel BVB - Marco REUS muss wieder raus, Mario GÖTZE darf ins Spiel. Trainer Lucien Favre schaut nicht wie ein glückliches Geburtstagskind.

25. Minute: Freistoß Maximilian Arnold, Dortmuns Keeper Hitz klärt faustend.

22. Minute: Aber jetzt - Nmecha lässt die Dortmunder Abwehr und auch Mats Hummels aussteigen und setzt den Ball - an die Latte.

21. Minute: Zur Abwechslung einmal wieder Wolfsburg am Strafraum des Gegners. Der Schuss von Roussillon geht reichtlich über den Kasten.

20. Minute: Hummels pflückt sich den Ball an der Mittellinie, geht 15 Meter, gleich brennt's am Strafraum der Wolfsburger.

17. Minute: Wolfsburg zieht sich jetzt arg zurück, augenscheinlich bemüht, hier nicht in Rückstand zu geraten.

14. Minute: Jetzt mal dynamisch mit Weigl, Reus, Brandt, dann wieder Weigl - und dann der Ball dynamisch rechts neben das Tor. Aber so kann's gehen.

13. Minute: Sagen wir's mal so. Es ist Fußball. Es kann jederzeit etwas passieren. Und der BVB wird stärker. Aber es ist noch kein tolles Spiel.

10. Minute: Jetzt mal der BVB zügig über rechts, dann auf Reus im Zentrum - und dann immerhin Eckball! Der bleibt folgenlos.

6. Minute: Wolfsburgs Weghorst sägt Julian Weigl um. Da hätte er gut und gerne eine Pappe sehen können.

5. Minute: Beide Teams versuchen, den Aufbau der anderen Mannschaft früh zu stören.Im Moment geht es etwas unentschieden hin und her.

3. Minute: Da kullert der Ball Reus im Strafraum vor die Füße, doch ganz so schnell kann er nicht schalten.

1. Minute: Wolfsburg fängt an, in den blauen Auswärtstrikots. Der BVB trägt das was er hier immer trägt. Na? Richtig!

ANPFIFF

15:25 Uhr: Immer wieder schön, das "You'll never walk alone" in Dortmund. Der Wolfsburger Trainer Glasner hatte noch zu Protokoll gegeben: "Es wird spannend zu sehen, wie die Mannschaft auf die erste Niederlage reagiert." Lucien Favre aus Dortmunder Sicht: "Wir müssen clever spielen." Der BVB-Coach feiert übrigens heute Geburtstag.

15:20 Uhr: Die Partie wird geleitet von Tobias Welz, Assistenten sind Rafael Foltyn und Martin Thomsen.

15:05 Uhr: Bei diesem Spiel ist ein Heimsieg eigentlich Pflicht. Insbesondere, wenn der BVB auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleiben möchte. Lucien Favre freut sich über die Gesundung von Mats Hummels und Marco Reus. So werden die Dortmunder beginnen:

15:00 Uhr: Am Mittwoch im Pokal hat der VfL Wolfsburg noch eine Packung kassiert. Wenige Tage später wollen die Wölfe die Schlappe ausmerzen - und zwar mit diesem Team hier:

Herzlich willkommen zum Live-Ticker der Deutschen Welle!