Live-Ticker: Die Entscheidung bei der Schach-WM

Remis-Serie geht weiter: Magnus Carlsen erreicht in London mit Weiß wieder nichts

Auch in der elften Runde der Schach-WM in London haben die beiden besten Schachspieler der Welt die Punkte geteilt. Damit steht es eine Runde vor Schluss 5,5: 5,5 in London. Die Entscheidung ist weiter völlig offen.