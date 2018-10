Live-Ticker: Berlin - Freiburg

HERTHA BSC - FREIBURG 1:1

50 Minute: Die Freiburger haben jetzt die Spielkontrolle übernommen und geben sich sichtlich Mühe, einen vernünftigen Angriff hinzubekommen.

48. Minute: Der SCF kommt deutlich aktiver aus der Pause. Wahrscheinlich gab es eine ordentliche Standpauke von Trainer Streich.

47. Minute: Freiburg mit einer Torannäherung, Hertha klärt zur Ecke. Der Eckball bringt nichts ein.

46. Minute: WECHSEL bei FREIBURG Nils PETERSEN kommt für Marco TERRAZZINO

WIEDERANPFIFF

16:18 Uhr: Glückliches Remis für die Freiburger gegen die eigentlich besseren Berliner. Wir melden uns pünktlich zur zweiten Hälfte zurück. Bis dahin.

HALBZEIT

45. Minute: Den Herthanern fehlt ein wenig Tempo, um sich neue Chancen zu erarbeiten.

43. Minute: Günter mit der Hereingabe von der linken Seite, Haberer versucht es mit einer Direktabnahme. Aber er trifft den Ball nicht richtig.

41. Minute: Die Berliner sind wieder am Drücker. Hört sich kurios an, ist aber so: Bei den Freiburgern geht weiterhin nicht viel zusammen.

39. Minute: Der SCF-Treffer fiel aus heiterem Himmel. Aber so geht es manchmal im Fußball. Die Berliner wundern sich aber immer noch.

36. Minute: Der Ball wird im Berliner Strafraum abgewehrt, der Ball rollt Koch vor die Füße, der sofort aus 25 Metern abzieht. Der Ball wird noch leicht abgefälscht und schlägt im Berliner Netz ein.

⚽ 36. Minute: TOR für FREIBURG durch Robin KOCH

35. Minute: Wenn die Freiburger so weitermachen, kassieren sie bald den zweiten Gegentreffer.

33. Minute: Lazaro kommt nach Plattenhardt-Flanke zum Kopfball, wird aber bedrängt und trifft den Ball nicht richtig.

31. Minute: Gulde versucht es mit einen Kopfball aus 15 Metern von der rechten Strafraumseite. Auf das Tornetz.

29. Minute: Duda versucht es mit einem Schlenzer aus 28 Metern, aber Schwolow kann parieren.

28. Minute: Kalou versucht es mit einem Schuss aus der Drehung, aber über das Freiburger Tor.

25. Minute: Momentan passiert nicht viel auf dem Platz. Die Freiburger bekommen nicht viel auf die Kette, die Berliner sparen gerade etwas ihre Kräfte.

23. Minute: Viel harmloser als die Freiburger bislang kann man kaum agieren.

22. Minute: Die Hereingabe kann Hertha-Torhüter Jarstein mühelos abfangen.

21. Minute: Freiburg bekommt einen Freistoß an der linken Außenlinie zugesprochen.

19. Minute: Die Berliner ziehen das Tempo wieder an.

18 Minute: Die Berliner lassen den Ball laufen, die Freiburger sind passiv, ziehen sich zurück und schauen nur zu.

15. Minute: Kurz ausgeführt, Waldschmidt zieht in den Strafraum und zieht ab. Aber der Ball fliegt deutlich über das Tor.

15. Minute: Erster Eckball für den SCF.

14. Minute: Die Berliner stehen sehr gut in der Defensive und setzen jetzt vermehrt auf Konter.

11. Minute: In der Offensive geht bei Freiburg noch gar nichts. Das ist doch sehr dünn bisher.

10. Minute: Die Berliner versuchen weiterhin das Tempo hoch zu halten. Freiburg ist geschockt. Guter Zeitpunkt für die Hertha, das Ergebnis früh zu erhöhen.

7. Minute: Skjelbred setzt sich gegen drei Spieler durch, passt nach links zu Duda. Der zieht nach Innen und schießt den Ball flach aus 14 Metern ins lange Eck.

Ondrej Duda feiert seinen Treffer.

⚽ 7. Minute: TOR für die BERLINER durch Ondrej DUDA

5. Minute: Beide Mannschaften tasten sich gegenseitig ab.

3. Minute: Beide Teams wirken nervös, leisten sich einige Abspielfehler.

1. Minute: Es geht gleich intensiv los. Beide Teams suchen die Zweikämpfe.

ANPFIFF!

-----

15:30 Uhr: Hertha hat Anstoß.

15:29 Uhr: Jetzt gibt es noch eine Schweigeminute für einen verdienten Herthaner, der jüngst leider verstorben ist.

15:28 Uhr: Die Mannschaften kommen auf den Platz.

15:27 Uhr: Das Wetter ist fantastisch, die Sonne scheint, der Rasen ist in einem hervorragenden Zustand. Mehr geht nicht. Jetzt fehlt nur noch ein gutes Fußballspiel. Lassen wir uns überraschen.

15:25 Uhr: Hertha BSC gewann nur eins der letzten zehn Bundesligaspiele gegen die Freiburger. Am 1. Spieltag 2016/17 siegten die Berliner durch ein Tor von Julian Schieber in der fünften Minute der Nachspielzeit.

15:23 Uhr: So spielen die Freiburger: Schwolow - Günter, Heintz, Gulde, Kübler - Koch - Sallai, Höfler, Terrazzino, Haberer - Waldschmidt

15:22 Uhr: So beginnt Hertha BSC: Jarstein - Plattenhardt, Lustenberger, Luckassen, Lazaro - Maier, Skjelbred - Javairo, Duda, Kalou - Ibisevic

15:20 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker von der Deutschen Welle. In wenigen Minuten wird die Partie zwischen Hertha BSC gegen den SC Freiburg angepfiffen. Eine Partie, in der eine ganze Menge Brisanz liegt. Wir wünschen viel Vergnügen bei den kommenden 90 Minuten.