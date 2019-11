Live: FC Bayern München - Olympiakos Piräus

FC Bayern München - Olympiakos Piräus 0:0

15. Minute: Gnabry spielt Müller auf der rechten Seite frei, Müller findet jedoch im Zentrum keinen Abnehmer, die erste Ecke.

14. Minute: Flick fordert mehr von seinen Spielern, gestikuliert. Assistent Gerland ist die Ruhe selbst, wie immer.

12. Minute: Das Spiel der Bayern wirkt noch unstrukturiert, eher zufällig gelingen Spielzüge. Einige andere scheitern schon früh im Aufbau. Es liegt noch einiges an Arbeit vor Hansi Flick, wie es scheint.

9. Minute: Wieder fällt Müller im Strafraum, wieder kein Pfiff. Dieses Mal war die Situation aber etwas kniffliger. Müller wird nach tollem Pass von Lewandowski von hinten zumindest bedrängt und kommt so in vollem Lauf ins Straucheln. Unter dem Strich war die Berührung auch hier wohl nicht hart genug. Daher kein Strafstoß für den FCB.

8. Minute: Olympiakos kommt etwas besser ins Spiel, schafft es auch mal über die Mittellinie. Doch den Griechen unterlaufen im Spielaufbau einige Fehler. Leichte Beute für die Bayern.

5. Minute: Hansi Flick in seinem ersten Spiel als FCB-Chefcoach. Zu Beginn wirkt er entspannt. Immerhin war er 2014 als Co-Trainer der Nationalelf dabei, die in Brasilien den Titel gewann. Kann er heute Argumente für ein längeres Engagement in dieser Funktion liefern?

Hansi Flick: Aus der zweiten Reihe ins Rampenlicht

3. Minute: Müller liegt protestierend im Strafraum. Der Bayern-Stürmer verlangt nach einem Strafstoß, doch der Pfiff bleibt aus. Die Berührung, die seinem Fall vorausging, war allerdings nicht besonders stark.

2. Minute: Die Bayern im Vorwärtsgang. Der FCB will früh zeigen, wer Herr in dieser Arena ist.

ANPFIFF!

18.55 Uhr: Die Teams sind auf dem Rasen, der Anpfiff steht unmittelbar bevor.

18.55 Uhr: Nun die Schweigeminute für Norbert Eder, der verstorben ist. Derweil ist Rober Lewandowski auf dem Weg in Richtung Rasen. Trifft er erneut?

18.52 Uhr: Ein Blick auf Olympiakos Piräus: Die Mannschaft mit den impulsiven Fans führt die Tabelle in Griechenland an. Und zwar souverän: 23 Punkte aus neun Spielen sind eine gute Bilanz. Aber natürlich wird in der Champions League ein anderes Niveau gefordert. Die Bayern - zumal zuhause - sind ein echter Prüfstein für die Mannschaft aus Piräus.

18.45 Uhr: Holt der FC Bayern schon bald einen neuen Trainer? Im Interview mit dem TV-Sender "Sky" weicht Hasan Salihamidžić vor dem Spiel etwas aus. "Wir versuchen eine gute Entscheidung zu treffen. Dabei werden wir uns nicht unter Druck setzen lassen und wir werden uns Zeit lassen. Hansi Flick ist der richtige Trainer im Moment." Ob dies nur für die kommenden zwei Spiele gelte? "Schaunmermal", sagt der Sportdirektor des FCB in typisch bayerischer Manier. Namen von möglichen Trainern wollte er nicht kommentieren.

18.40 Uhr: Der FC Bayern trauert um einen ehemaligen Spieler: Norbert Eder ist tot. Dies bestätigte die Familie des ehemaligen Fußball-Nationalspielers dem 1. FC Nürnberg, wo Eder ebenfalls spielte, am Mittwoch. Eder starb demnach am Samstag im Alter von 63 Jahren nach einer schweren Krankheit. Eder spielte als Profi von 1974 bis 1984 für den 1. FC Nürnberg. Anschließend war er vier Jahre für den FC Bayern aktiv. Eder gewann in seiner Münchner Zeit drei deutsche Meisterschaften und einmal den DFB-Pokal. Im Gedenken an Eder wird es vor dem Anpfiff eine Schweigeminute in der Münchener Arena geben.

18.36 Uhr: Die Bayern auf dem Weg auf den Rasen:

18.34 Uhr: Ein Blick auf die Aufstellung der Bayern: In seinem ersten Spiel als Cheftrainer nimmt Hansi Flick drei Änderungen vor. Javi Martinez, Leon Goretzka und Kingsley Coman spielen, dafür müssen Thiago Alcantara, Philippe Coutinho and Jérôme Boateng auf die Bank, letzterer offenbar, weil er nicht fit ist und zudem am Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund gesperrt ist. Flick setzt damit ein Zeichen. Robert Lewandowski ist natürlich gesetzt und wird darauf brennen, seine Serie in der Champions League fortzusetzen.

18.28 Uhr: "Wir müssen schauen, dass wir Lösungen auf dem Platz finden", sagt Bayern-Trainer Hansi Flick im "Sky"-Interview. Und über Thomas Müller, der heute von Beginn an ran darf, fügt er hinzu: "Er ist ein Spieler, der eine Mannschaft führen kann und er ist etwas unberechenbar. Deswegen tut er einer Mannschaft gut." Im Hinspiel war Müller einer der besseren Spieler.

18.22 Uhr: Wird es wieder ein so enges Match wie im Hinspiel? Am 22. Oktober ging Olympiakos in Führung, Bayern drehte das Spiel, ehe es am Ende noch einmal knapp wurde. 3:2 gewannen die Bayern in Griechenland, mit deutlich mehr Torchancen und Spielanteilen. Aber Piräus hat sich als hartnäckiger Gegner erwiesen.

Im Hinspiel ein Duell nahezu auf Augenhöhe - kann Olympiakos die Bayern ärgern?

18.18 Uhr: Und so wollen beide Teams beginnen:

17.57 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker. Der Rekordmeister in der Krise - nach dem 1:5 in Frankfurt läuteten die Alarmglocken an der Säbener Straße. Die Klatsche bei der Eintracht war der vorerst letzte und schmerzhafteste Tiefschlag für den FC Bayern in einer bislang enttäuschenden Saison. Die Klubführung reagierte und trennte sich von Trainer Niko Kovac. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus übernahm Co-Trainer Hansi Flick. Doch die Nachfolge-Diskussion ist bereits entbrannt: