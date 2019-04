Live: FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen

Derby, Rechenspiele, Papierkram

FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen

Zwei Spiele, zwei Siege - so lautet die Bilanz des neuen Augsburger Trainers Schmidt (r.). Besonders beeindruckend: die Tordifferenz von 9:1. Ob der FCA gegen Leverkusen auch so furios auftritt? Die Bayer-Elf will ihre Europapokal-Ambitionen untermauern. Die Statistik sagt ein Remis voraus. Kein anderes Duell gab es in der Bundesliga so oft, ohne dass einer der beiden Vereine gewonnen hat.