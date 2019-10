Live: Dortmund gegen Mönchengladbach

19.30 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Benjamin Cortus, an den Seiten die Assistenten Florian Heft und Christian Leicher. Was die drei Herren nicht sehen, sieht der vierte offizielle Guido Kleve an den Monitoren in Köln. Bestimmt.

18.50 Uhr: Noch sind die Aufstellungen nicht da. Klar ist aber schon, dass auf Dortmunder Seite der verletzte Paco Alcácer noch fehlen wird. Und klar ist auch: volles Haus im Signal Iduna Park. Mönchengladbach bringt ein paar Anhänger mit.

18.45 Uhr: Viele interessante Spiele hat die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals schon gebracht. Doch das hier ist - der Papierform nach - der Knaller! Borussia Mönchengladbach, Tabellenführer und Mannschaft der Stunde der Bundesliga, darf schon wieder nach Dortmund. Der BVB ist Gastgeber eines Spiels, das ein weiteres Mal die Fans beider Klubs elektrisieren dürfte. Und alle anderen Anhänger guten Fußballs obendrein.

18:30 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker der Deutschen Welle!