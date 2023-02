Made in Germany

Lithium in den USA: weißes Gold - zerstörte Umwelt

Die Nachfrage nach Lithium ist weltweit ist so hoch wie nie zuvor. Noch beziehen die USA einen großen Teil ihres Lithiums aus China. Jetzt will Amerika große Lithiumvorkommen in Nevada abbauen. Doch das stößt auf Widerstand der indigenen Bevölkerung.