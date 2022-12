Lionel Messi egalisiert WM-Rekord von Lothar Matthäus

Trainer mit den meisten WM-Spielen

25 WM-Spiele - so häufig wie Bundestrainer Helmut Schön (untere Reihe, 3.v.l.) saß kein anderer Trainer bei Weltmeisterschaften auf der Bank. 14 Jahre lang betreute er die DFB-Elf. Sein größter Triumph war der Titelgewinn bei der Heim-WM 1974. Von den aktuellen Nationaltrainern ist ihm Frankreichs Coach Didier Deschamps auf Platz fünf am nächsten: mit 19 WM-Spielen nach dem Turnier in Katar.