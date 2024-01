Linke Politik mit und ohne Sahra Wagenknecht

Eine ehemalige Kommunistin will dem Rechtsruck in Deutschland Paroli bieten - auch mit dem Lieblingsthema der AfD: Migration. Ist das noch linke Politik?

Die junge Sahra Wagenknecht war Kommunistin. Das blieb auch noch eine Weile so, als sie älter wurde und die DDR-Diktatur im lange Zeit geteilten Deutschland längst Geschichte war. Später prägte die aus Jena im Bundesland Thüringen stammende Politikerin viele Jahre das Bild der Partei Die Linke - meistens im Streit um den vermeintlich richtigen Kurs. Im Oktober 2023 zog sie einen Schlussstrich und kündigte die Gründung einer eigenen Partei an.

Diese Entscheidung steht sinnbildlich für die Krise, in der sich das gesamte linke Parteien-Spektrum derzeit befindet: im Abwärtstrend und auf der Suche nach neuen Ufern. Das gilt für die oppositionelle und mehr denn je um ihre Zukunft ringende Partei Die Linke, aber auch für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) und die Grünen. Beide verstehen sich ebenfalls als links und bilden seit 2021 eine Regierungskoalition mit den stark marktwirtschaftlich orientierten Freien Demokraten (FDP).

CDU/CSU so stark wie Linke, SPD und Grüne zusammen

Im ersten Deutschlandtrend des Jahres 2024 kommen Linke, SPD und Grüne gemeinsam auf 31 Prozent. Exakt so viel, wie die konservative Christlich-Demokratisch Union (CDU) und ihre bayrische Schwesterpartei CSU bekommen. Und dann ist da noch die nach Einschätzung des Verfassungsschutzes teilweise rechtsextremistische Alternative für Deutschland (AfD) mit 22 Prozent.

Der Bedeutungsverlust linker Parteien hat nach Überzeugung des Politikwissenschaftlers Werner Patzelt eine entscheidende Ursache: dass sie sich zu wenig um die sogenannten einfachen Leute kümmern. Die seien zum Beispiel durch fehlenden Wohnraum bedroht und hätten mit "woken", linken Vorstellungen wenig zu tun, meint Patzelt im Interview mit der DW.

Warum die "einfachen Leute" AfD wählen

Der Begriff "woke" stammt aus dem Englischen und bedeutet, ein wachsames Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit und Rassismus zu haben. Themen, mit denen sich nach Ansicht des Parteien-Experten Patzelt vor allem die akademische und gebildete Linke beschäftige. Und solange sich daran nichts ändere, dürfe sich die Linke nicht wundern, "wenn die einfachen Leute eher bei den Rechten ihre Hoffnungen abladen".

Die AfD erzielt ihre hohen Zustimmungswerte insbesondere mit migrationsfeindlichen Tönen. Keine offene Ablehnung, aber skeptische und warnende Worte zum Stichwort Migration finden sich auch im Gründungsmanifest der neuen Partei von Sahra Wagenknecht: "Den Preis für verschärfte Konkurrenz um bezahlbaren Wohnraum, um Jobs mit niedrigen Löhnen und für eine misslungene Integration zahlen nicht in erster Linie diejenigen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen." Solche Sätze erinnern den Politikwissenschaftler Werner Patzelt an eine Verbindung zwischen rechten und linken Extremen, an eine sogenannte Querfront.

Spannungsfeld Migrationspolitik

"In der Sozialpolitik soll man klassisch linke Politik für kleine Leute machen und in der Migrationspolitik soll man eine Politik machen, die man heute eher der Rechten zuschreibt", skizziert der Politologe das Spannungsfeld, in dem sich die Neugründung bewegen will. Das "Bündnis Sahra Wagenknecht - für Vernunft und Gerechtigkeit" habe einen bestimmten politischen Reiz, glaubt der Politologe. Aber ob es gut zusammenhalten könne, sei eine offene Frage.

Die lange in Deutschland praktizierte Willkommenskultur für Flüchtlinge, 2015 von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) initiiert, hält Sahra Wagenknecht für "hochproblematisch". Nicht, weil man diesen Menschen kein besseres Leben gönne, wie sie betont. "Sondern weil unser Land dadurch einfach überfordert wird."

Kehrtwende in der Migrationspolitik

Auch SPD und Grüne haben inzwischen eine Kehrtwende in der Migrationspolitik eingeschlagen und wollen den irregulären Zuzug nach Deutschland begrenzen. Zugleich gibt es Kürzungen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. "Es wird diesen Parteien durch die Wirklichkeit aufgezwungen", sagt der Politologe Werner Patzelt. Einsparungen seien keine "Herzensangelegenheiten" linker Parteien.

Die Ausgangslage für die Wahl zum Europaparlament im Juni 2024 und drei Landtagswahlen im September ist für alle sich als mehr oder weniger links verstehenden Parteien schwierig. Die Partei Die Linke setzt beim Thema Migration kompromisslos auf eine Politik der offenen Grenzen. Dafür steht die Spitzenkandidatin bei der Europawahl: die international bekannte Seenot-Retterin und Klimaaktivistin Carola Rackete.

In Umfragen zahlt sich ihre im November 2023 erfolgte Nominierung noch nicht aus, die Linke liegt auf Bundesebene weiterhin unter fünf Prozent. Der ebenfalls schwächelnden SPD und den Grünen empfiehlt Patzelt einen Blick nach Dänemark und Schweden. In diesen skandinavischen Ländern praktizieren Sozialdemokraten schon länger eine restriktive Migrationspolitik.

Schattenseiten der Globalisierung

Aus Patzelts Perspektive verkörpern sie damit den Kerngehalt linker Politik sehr gut: "Nämlich für die kleinen Leute da zu sein, die unter anderem durch Globalisierung und die mit der Globalisierung einhergehende Migration in ihren vertrauten Lebenswelten gefährdet werden."

Bei Sahra Wagenknechts neuer Partei klingt das so: "Zuwanderung und das Miteinander unterschiedlicher Kulturen können eine Bereicherung sein. Das gilt aber nur, solange der Zuzug auf eine Größenordnung begrenzt bleibt, die unser Land und seine Infrastruktur nicht überfordert und sofern Integration aktiv gefördert wird und gelingt."