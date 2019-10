Limburg: Weiter Unklarheit über Motiv für LKW-Vorfall

Seinen Namen wollte der 51-Jährige nicht sagen. Doch was am Montagabend in der Limburger Innenstadt passiert ist, habe er aus nächster Nähe gesehen, sagt er der Deutschen Welle. Der LKW sei mit hoher Geschwindigkeit auf die Kreuzung zugerast und auf die Autos geprallt, dort vor der roten Ampel warteten, sagte er. "Hier sah es aus wie auf einem Trümmerfeld", meint er sichtlich schockiert. Mehrere Wagen seien zusammengeschoben worden. Überall auf der Straße lagen Glasscherben und Autoteile. Fünf junge Männer - nach Angaben aus Ermittlerkreisen Polizeianwärter der Bundespolizei, die außer Dienst unterwegs waren - seien aus ihrem Wagen gleich hinter dem LKW gesprungen und hätten zuerst den leicht verletzten Fahrer geborgen, ihn dann festgehalten. "Der mutmaßliche Täter wollte türmen", so der Zeuge. Anwohner der stark befahrenen Bundesstraße 54, gleich gegenüber dem Landgericht, leisteten den acht Verletzten Erste Hilfe. Dann erst seien Polizei und Krankenwagen eingetroffen. Der Täter erschien dem Zeugen verwirrt.

"Wenn das kein Vorsatz war", meint ein 59-Jähriger in seinem Laden in der Limburger Altstadt. Ein "einfacher Unfall" könne das doch nicht gewesen sein, wenn man zuvor einen Lkw kapere. Zum Glück sei nicht mehr passiert, sagt ein 66-jähriger Limburger. "Ich bin selbst jahrelang Lastwagen gefahren. Ich weiß, welche Wucht die haben." Er vermutet, dass der Mann hinterm Steuer vielleicht nicht wusste, wie man einen Lastwagen fährt.

Keine Kontakte zu Islamisten

"Auch wenn der Tathergang an die schrecklichen Anschläge von Nizza oder Berlin erinnert, ist das Motiv des festgenommenen Mannes nach wie vor unklar", sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). Inzwischen ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Sie hat sich noch nicht festgelegt, ob die Tat einen terroristischen Hintergrund hat. Laut Polizeiangaben hat der 1987 geborene Tatverdächtige nach jetzigem Erkenntnisstand keine Kontakte zur gewaltbereiten islamistischen Szene. Der 32-jährige Syrer wohnt im Landkreis Offenbach, in der Nähe von Frankfurt. Er lebt seit 2015 in Deutschland mit einem subsidiären, sprich: eingeschränkten Aufenthaltsstatus. Laut Agenturberichten soll der Syrer der Polizei dennoch bekannt sein. Er soll gewaltbereit sein. Ihm werden ferner Drogendelikte zur Last gelegt. Diese Angaben haben die deutschen Sicherheitsbehörden noch nicht bestätigt.

Widersprüchliche Angaben gibt es darüber, ob die Polizei ein oder zwei Wohnungen im Ort Landen, im Landkreis Offenbach und rund 80 Kilometer von Limburg entfernt, untersucht hat. Sie soll USB-Sticks und Mobiltelefone sichergestellt haben. Dem Vernehmen nach hat der Täter den LKW kurz vor der Tat gestohlen; den eigentlichen Fahrer habe er aus dem Wagen gerissen, heißt es in Medienberichten.

Nach der Tat erklärte Marius Hahn (SPD), Bürgermeister von Limburg: "Ich bin geschockt, und in meinen Gedanken bin ich bei den Verletzten und den Unfallopfern sowie deren Familien." Man spüre die Verunsicherung in der Bevölkerung. Betroffen zeigen sich auch die Einwohner von Limburg. "Das so etwas hier passiert, hätte ich nicht gedacht", sagte eine Frau. In der Regel würden Anschläge dieser Art nur in großen Städten passieren. Eine andere Frau sagte der Deutschen Welle: "Ich traue mich kaum noch auf die Straße."

(mit dpa)