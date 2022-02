DW Nachrichten

Limbourg: "Willkür-Akt möglichst rückgängig machen"

Nach der Schließung des DW-Büros in Moskau: Wie geht es den Mitarbeitenden aktuell, und was wird jetzt für sie getan? Fragen von DW-Reporter Jared Reed an den Intendanten der Deutschen Welle, Peter Limbourg.