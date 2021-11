DokFilm

Like a Virgin - Das Diktat der Jungfräulichkeit

Eigentlich hatte sich das Thema Jungfräulichkeit doch längst in Luft aufgelöst. Aber auf einmal ist es wieder da. In den USA und in Europa schließen sich immer mehr junge Frauen Bewegungen an, die Jungfräulichkeit bis zur Ehe fordern und predigen.