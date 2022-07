Made in Germany

Lieferchaos bei ukrainischem Weizen

Tonnen an Getreide stecken an der polnisch-ukrainischen Grenze fest. Weizen, der gebraucht wird in Europa, Afrika und Asien. Doch der Transport über Land per LKW oder Bahn ist kompliziert und zeitraubend. Das treibt den Preis nach oben.