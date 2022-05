In Deutschland gibt es mehr als 24.000 Fußballvereine. Auch Nico kickt gerne und begleitet Max und Tarek zum Training. Doch es muss ja nicht immer nur Fußball sein. Finden Sie heraus, welche Sportarten Ihre Lernenden am liebsten mögen und rücken Sie diese ins Zentrum einer Unterrichtsstunde. So können Sie gemeinsam Vokabeln rund um das Thema Sport sammeln und anwenden, indem die Lernenden über ihre Lieblingssportarten sprechen.



So können Sie vorgehen:

Zeigen Sie das Video der Folge und lassen Sie Ihren Kurs dabei relevanten Wortschatz zum Thema Sport aufschreiben. Bitten Sie anschließend alle Lernenden, ihren Namen und ihre Lieblingssportart auf einen Zettel zu schreiben. Die Zettel werden eingesammelt und vorgelesen. Alle Lernenden mit der gleichen Lieblingssportart arbeiten zusammen in einer Gruppe. Achten Sie darauf, dass nicht mehr als vier Personen in einer Gruppe sind. Gegebenenfalls müssen größere Gruppen aufgeteilt werden. Sportarten, die nur einmal genannt wurden, werden in einer gemischten Gruppe zusammengefasst. Hier müssen die Lernenden sich auf eine Sportart einigen, die alle interessant finden.

Teilen Sie nun das Arbeitsblatt (eins pro Gruppe) aus und bitten Sie die Lernenden, den Steckbrief gemeinsam auszufüllen. Dabei können die Gruppen auch auf die Notizen zurückgreifen, die sie sich zu Beginn der Stunde gemacht haben. Das Ziel ist, mit dem Steckbrief Werbung für die jeweilige Disziplin zu machen und andere für diese Sportart zu begeistern. Danach präsentiert jede Gruppe ihren Steckbrief in Plenum.



Benötigte Materialien:

Lektion „Von Kopf bis Fuß“ (Video)

Arbeitsblatt „Sport“



Niveaustufe:

A1/A2



Das Format in Kürze:

Der mobile Online-Kurs Nicos Weg wendet sich an Lernende der Niveaustufen A1 bis B1. Sie können den Protagonisten Nico durch unterschiedliche Alltagssituationen begleiten, die der junge Spanier in seiner neuen Heimat Deutschland auf Deutsch meistern muss. Dabei werden besonders die Themen Beruf und Arbeitsmarkt behandelt – etwa, wenn Nico ein Praktikum sucht, an einem Bewerbungsgespräch teilnimmt oder mit einer Jobabsage umgehen muss.

Online-Angebote wie Nicos Weg können Lehrwerke perfekt ergänzen und eignen sich sogar für die Einbindung in den Präsenzunterricht. Damit das ganz einfach gelingt, gibt es zu jeder Lektion Handreichungen für Lehrkräfte. Diese finden Sie als PDF-Anhänge im Online-Kurs. Rufen Sie einfach im jeweiligen Lektionsmenü den Bereich „Extras“ auf. Das Aktivitätenbuch bietet besonders spielerische und kreative Unterrichtsideen, mit denen das Deutschlernen noch mehr Spaß macht!