Lieblingsplätze weltweit: Schicken Sie uns Ihr Reisevideo!

Ihre nächste Reise ist schon geplant? Dann vergessen Sie nicht, ihre Kamera einzupacken. Wir freuen uns auf Ihre Bilder von unvergesslichen Erlebnissen an den schönsten Plätzen der Erde - sei es beim Erkunden der Wildnis in Kanada oder im Großstadtdschungel asiatischer Megastädte wie Singapur oder Tokio. Ganz gleich, wohin Sie fahren oder was Sie besichtigen - schicken Sie uns Ihr Reisevideo!

DW-Reiseset für den nächsten Urlaub gewinnen

Die drei besten Reisevideos, die uns bis 31. August 2019 erreichen, prämieren wir mit drei exklusiven Reisesets. Jedes enthält einen DW-Rucksack, ein DW-Strandtuch, den DW-Selfiestick und ein Notizbuch. Wer weiß, vielleicht begleitet der DW-Rucksack Sie schon auf Ihrer nächsten Reise?! Wir drücken Ihnen die Daumen.

Ihr Video im Reisemagazin "Check-in"

Vielleicht ist Ihr Urlaubsfilm auch schon bald unser Zuschauervideo der Woche im TV-Reisemagazin Check-in. Sollte Ihr Video dabei sein, informieren wir Sie rechtzeitig vor der Ausstrahlung.

Video ansehen 00:59 Teilen Zuschauervideo aus den USA Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3HhHy Zuschauervideo aus den USA

So sind Sie dabei:

Sie müssen Ihren Videoclip (Größe bis zu 180 MB) mit Smartphone, Fotoapparat oder Kamera selbst gedreht haben. Er sollte mindestens eine Minute lang sein.

Bitte verwenden Sie im Video keine Schrifteinblendungen. Sollten Sie Musik nutzen, nennen Sie uns bitte Titel und Komponist. Und schreiben Sie kurz dazu, welches Urlaubsziel Sie im Video festgehalten haben und warum es eine Reise wert ist.

Da es gelegentlich Probleme mit dem Upload über Mobilgeräte gibt, ist der sicherste Weg, uns Ihre Videos zu schicken, über die Desktop-Version dieser Seite.

Teilnahmebedingungen