Libyen - Zerstörung einer Nation

Stückweise dringen ausländische Akteure wie die Türkei oder Russland ein. "Sie zerschneiden Libyen wie einen Kuchen.", sagt der libysche Aktivist Emad Shanab. Das Land liegt an der Mittelmeerküste und ist geografisch Europa nah. Die Türkei und Russland haben ihre Chance genutzt, um in Libyen Fuß zu fassen und ihre Präsenz auszuweiten, wodurch das geopolitische Gleichgewicht ins Wanken geraten ist. In dem Chaosnach dem Sturz Gaddafis konnte auch die Terrormiliz IS in Libyen aktiv werden. Schritt für Schritt artet ein Volksaufstand in einen langjährigen Bürgerkrieg aus. Ost- und Westteil des Landes sind in unterschiedliche Lager aufgeteilt, mit zwei rivalisierenden Regierungen. Die junge Generation ist durch die aufeinanderfolgenden Kriege traumatisiert, wie Aktivist Emad Shanab es beschreibt: "Wie lange kann das so weitergehen? Was müssen wir tun? Das Land verlassen? Sterben? Ist Sterben unsere einzige Wahl?" Die tiefe Spaltung Europas in Bezug auf Libyen, die ausländische Einmischung, die unterschiedlichen Strategien der westlichen Mächte mit ihren gegensätzlichen wirtschaftlichen Interessen treiben Libyen weiter in den Zerfall. Der Zustrom hoch entwickelter Waffen - trotz des UN-Embargos - stellt eine wachsende Bedrohung für die Sicherheit der gesamten Mittelmeerregion dar.