Die Überlebenden der Katastrophe versuchen zu retten, was an Habseligkeiten noch zu retten ist. Diese beiden Jugendlichen aus Darna schieben ihre Überbleibsel in Taschen und Koffer über die Straßen. Die Überschwemmungen haben viele Zufahrtsstraßen nach Darna beschädigt oder zerstört, was die Ankunft internationaler Rettungsteams und die humanitäre Hilfe behindert.