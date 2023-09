Libyen: Nach Unwetter zehntausend Vermisste

Internationale Hilfsorganisationen schätzen, dass etwa zehntausend Menschen vermisst werden. In der Küstenstadt Darna mussten Hunderte Tote in einem Massengrab beigesetzt werden.

Mehr als 300 der bislang in Darna geborgenen Toten wurden in Massengräbern beerdigt, wie das libysche Portal "Babwat Al-Wasat" berichtete. Videos und Fotos in sozialen Medien zeigen ein katastrophales Ausmaß der Zerstörung der Küstenstadt in Folge der Regenfälle. Die Behörden hatten am Montag bereits von mindestens 2000 Toten in den betroffenen Gebieten gesprochen.

Nach Angaben des Gemeinderats ist die Lage dort "außer Kontrolle". Es sollen zwei Staudämme gebrochen sein. Rettungsmaßnahmen gestalteten sich laut Notfalldiensts schwierig. Man sei auf die Unterstützung von Hubschraubern angewiesen. Strom und Internetverbindungen seien unterbrochen. Die betroffenen Regionen im Osten des Landes wurden zu "Katastrophengebieten" erklärt.

Tausende Tote befürchtet

Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Roten Halbmond werden noch etwa 10.000 Menschen vermisst. Es könnte "tausende" Todesopfer geben, sagte Organisationsvertreter Tamer Ramadan in einer Videokonferenz zu Journalisten.

Schlamm und zerstörte Autos in den Straßen der besonders betroffenen Küstenstadt Derna Bild: AA/picture alliance

Die Türkei organisierte inzwischen die Entsendung von Rettungskräften. Man habe Flüge mit Bergungstrupps samt Rettungsbooten, Zelten und Versorgungsgütern an Bord organisiert, verkündete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf der Onlineplattform X.

Auch die EU hat Hilfe angeboten. "Wir sind bereit, unsere Partner vor Ort umgehend zu unterstützen", teilte der für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic ebenfalls auf der Plattform X mit. Ähnlich äußerte sich auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Bundesregierung prüft Hilfe für Libyen

Die Bundesregierung prüft nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt derzeit Hilfsmaßnahmen für Libyen. "Die Berichte aus dem Katastrophengebiet sind bestürzend", hieß es aus dem Ministerium in Berlin. "Wir stehen dazu in engem Kontakt mit der libyschen Regierung und internationalen Partnerorganisationen."

Allerdings sei die Lage in den von den Fluten besonders betroffenen Gebieten in dem Bürgerkriegsland teils weiterhin unübersichtlich. "Innerhalb der Bundesregierung stimmen wir aktuell ab, wie wir dem Ersuchen der libyschen Regierung um internationale Hilfe nachkommen können, insbesondere was die größten Bedarfe sind und wo wir gezielt Unterstützung leisten können", hieß es weiter.

Überschwemmte Straßen in den betroffenen Regionen im Osten des Landes Bild: Libya Almasar TV/AP/dpa/picture alliance

Nach heftigen Unwettern befürchtet die Regierung im Osten Libyens mehrere Tausend Tote. Der Sturm "Daniel" hatte das nordafrikanische Land am Sonntag erfasst. Unabhängige Informationen zu Todesopfern gibt es bisland nicht. In dem Land kämpfen zwei verfeindete Regierungen - eine mit Sitz im Osten, die andere mit Sitz im Westen - um die Macht, nachdem der Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi 2011 gewaltsam gestürzt worden war.

bri/sti (afp, dpa)