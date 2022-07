Libanon: Kampf ums Überleben

Der Libanon trudelt immer tiefer in die Krise. Es fehlen Brot, Treibstoff und Medikamente. Der Krieg in der Ukraine hat die Lage weiter verschlechtert, denn von dort kam ein Großteil des Getreides. Viele haben die Hoffnung verloren und wollen das Land verlassen, doch das ist mit großen Risiken verbunden.

Nigeria: Mit vollem Einsatz gegen den Müll

Etwa 21 Millionen Menschen leben in Lagos und sie produzieren eine Menge Müll, 10.000 Tonnen pro Tag. Nur wenig davon wird recycelt. Der große Rest landet auf Deponien – und oft genug irgendwo in der Landschaft. Eine junge Umweltaktivistin will das nicht mehr hinnehmen und hat eine erfolgreiche NGO gegründet.

Saudi-Arabien: Frauen im Rallye-Sport

In Saudi Arabien dürfen jetzt Frauen Auto und sogar Wüsten-Rallyes fahren.

Niederlande: Wohnen mit eigenem Wein und Hund

Unser Globales Wohnzimmer kommt diesmal aus Almere in den Niederlanden. Wir sind bei Shirley van Oostrom samt Hund "Orla". Sie lebt dort mit ihrem Mann, baut ihren eigenen Wein an und hat außerdem ein kleines B&B.

