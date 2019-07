Planet Berlin

Libanon - Feinkostladen Harb

Adib Harb war der erste Libanese in Deutschland, der orientalische Spezialitäten in einem Feinkostladen verkaufte. In seinem Geschäft in Tiergarten finden sich neben Humus und Gewürzen auch Schachbretter und Geschirr.

Video ansehen 03:17 Teilen Planet Berlin: Feinkostgeschäft Harb Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3LZQC Planet Berlin: Feinkostgeschäft Harb

Als Adib Harb 1984 sein libanesisches Feinkostgeschäft in der trubeligen Potsdamer Straße eröffnete, hatten Hummus und Weinblätter, Tahini und Tabouleh die Gaumen der meisten Berliner noch nie berührt. "Wir waren das erste libanesische Feinkostgeschäft Deutschlands", erzählt Adib Harb. "Und wir haben echte Aufklärungsarbeit für libanesische Speisen geleistet." Ein Großteil der Waren wurde unverpackt angeboten - aus praktischen Gründen, weil die Gewürze, Trocken- und Hülsenfrüchte in großen Säcken geliefert wurden. Ohne es zu wissen, war Adib Harb damit schon in den 1980er Jahren seiner Zeit voraus. "Wir mussten viel selber bauen: die Behälter für die Waren, die Schippen zum Portionieren", erklärt Adib Harb. Dabei sitzt er auf einem großen Chefsessel im hinteren Teil des Ladens, legt beim Reden die Hände ineinander. Aber wenn er vom Libanon redet, wo man unten an der Küste im Meer baden kann und oben auf den Bergen Ski fahren, werden seine Handbewegungen ausladend. Und der Wein erst. "Der Libanon ist eines der ältesten Weinanbaugebiete der Welt", erläutert Adib Harb. Libanon: Harb - Für die 360°-Ansicht bewegen Sie den Mauszeiger oder den Finger. Treffpunkt bei Harb Als Adib Harb 1967 in West-Berlin ankam, fühlte er sich sofort wohl. Die Größe der Stadt gefiel ihm, auch wenn sie damals noch nicht so international war. Er machte seinen Abschluss in Volkswirtschaft, arbeitete auf Messen und flog immer mal wieder nach Beirut. Ursprünglich wollte Adib Harb Großhändler mit frischen Waren aus dem Libanon beliefern. Aber als sich das herumsprach, fragten immer mehr Menschen auch nach kleineren Mengen. Als Adib Harb schließlich seinen Laden eröffnete, wurde er schnell zur Institution, vor allem bei der libanesischen Community. Planet Berlin: Orientalische Gaumenfreuden Familienbetrieb 1967 kam Adib Harb aus dem Libanon nach West-Berlin, 1984 eröffnete er seinen Laden in der Potsdamer Straße, damals gab es vor allem Zutaten für libanesische Speisen. Der Firmengründer hat sich inzwischen etwas aus dem Geschäft zurückgezogen, seine Kinder führen den Feinkostladen weiter - in dem der Patriarch aber nach wie vor fast jeden Tag anzutreffen ist.

Planet Berlin: Orientalische Gaumenfreuden Breites Sortiment Das Angebot hat sich über die Jahre und Jahrzehnte stetig erweitert. Heute kann man bei Harb nicht nur Weinblätter, Hummus oder Tabouleh kaufen, sondern auch Geschirr, Accessoires, Lampen, Schachbretter und Handwerkskunst. Auch Shishas dürfen im zeitgenössischen Angebot nicht fehlen.

Planet Berlin: Orientalische Gaumenfreuden Vorzüglicher Wein Auch auf sein Weinangebot legt der Feinkostladen Harb großen Wert: Rot-, Weiß- und Roséwein stammen vom Weingut Château Ksara, das bereits seit 1857 existiert. Adib Harb schwärmt von seiner Heimat als eines der ältesten Weinanbaugebiete der Welt.

Planet Berlin: Orientalische Gaumenfreuden Köstliche Verführung Die Aufklärungsarbeit, die Adib Harb vor über 30 Jahren über libanesische Lebensmittel leisten musste, ist heute längst nicht mehr nötig. Und mal ehrlich: Wer kann dem süßem Gebäck, einem frisch gemahlenen Kaffee mit Kardamom oder einer Marmelade aus Orangenblüten schon widerstehen?

"Das gab es in Berlin noch nicht. Deshalb hieß es oft: 'Wir treffen uns bei Harb'", erzählt er stolz. Heute zieht er sich langsam aus dem Geschäft zurück. Seine Kinder haben es übernommen, verkaufen jetzt die Pistazien und Gewürze, Schachbretter, Geschirr und Handwerkskunst. Doch trennen kann Adib Harb sich von seinem Laden nicht. Man kann ihn dort weiterhin fast jeden Tag antreffen. "Ich bin hier zu Hause", sagt er. Autorin: Xenia Balzereit HARB

Potsdamer Str. 93

10785 Berlin-Tiergarten

Bildergalerie

WWW-Links

Audio und Video zum Thema