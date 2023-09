Lewandowski-Ersatz gefunden? Harry Kane rockt die Bundesliga

Viel besser hätte es nicht laufen können für Harry Kane in seinen ersten Wochen beim FC Bayern. Der 30 Jahre alte Engländer macht in der Bundesliga nahtlos dort weiter, wo er in der Premier League aufgehört hat. Nach fünf Bundesliga-Spieltagen kommt Kane schon auf acht Treffer und ist innerhalb kürzester Zeit zum Führungsspieler beim deutschen Rekordmeister geworden.

Dabei hätte auch alles ganz anders kommen können: Kanes erster Trainer Dave Bricknell von den Ridgeway Rovers, einem Amateurverein im Nordosten Londons, hätte den Weltkasse-Stürmer beinahe zu einem Leben zwischen den Pfosten verdammt. "Als Harry im Alter von acht Jahren zu einem Probetraining zu uns kam, bat ich um einen Freiwilligen, der ins Tor gehen sollte, und er tat es", so Bricknell gegenüber DW. "Er war ein sehr guter Torwart für einen Jungen in diesem Alter und ich dachte, ich hätte einen Torwart gefunden, was fantastisch war". Zum Glück aber kam es anders: "Dann sagte jemand zu mir: 'Er ist kein Torwart, er spielt auf dem Platz', also haben wir ihn auf den Platz gestellt, und er hat viele Tore geschossen."

Besser werden bleibt das Ziel

Kane kam im Sommer 2023 als 28. englischer Spieler in die deutsche Bundesliga. Als Kapitän der englischen Nationalmannschaft und deren bester Torschütze in der Geschichte wurde er mit großem Trara empfangen. Die Bayern mussten die Lücke füllen, die Robert Lewandowski nach seinem Wechsel zum FC Barcelona 2022 in der zentralen Offensive hinterlassen hatte.

Harry Kane, hier nach seinem Treffer für England in der EM-Qualifikation gegen Italien in Neapel, ist Rekordtorschütze für sein Land Bild: Alessandro Garofalo/LaPresse/IMAGO

Obwohl ein Wechsel zu einem europäischen Klub für englische Spieler eher ungewöhnlich ist, war der Reiz, regelmäßig an der Champions League teilzunehmen, zu groß, um ihn abzulehnen. "Ich habe vom ersten Tag an gesagt, dass ich nie aufhören will, mich zu verbessern", sagte Kane der Deutschen Fußball Liga (DFL). "Bei einem Verein wie Bayern München fühle ich mich herausgefordert, noch besser zu werden. Ich freue mich darauf, allen zu zeigen, dass ich noch eine Stufe höher gehen kann."

Neue Herausforderung wichtiger als Titel

Kritik, wonach er nur deshalb nach München gewechselt sei, um endlich seinen ersten Titel zu gewinnen, weist Kane entschieden zurück. "Die Leute reden viel über Trophäen, aber für mich geht es darum, mich zu verbessern", sagte Kane. "Natürlich will ich gewinnen. Ich wollte jedes Jahr gewinnen, als ich bei Tottenham war. Das ist mir noch nicht ganz gelungen, aber ich habe noch viele Jahre Zeit, das zu erreichen."

Jetzt ist er bei einem Klub gelandet, der in der vergangenen Saison seine elfte nationale Meisterschaft in Folge gewann. "Bei einem Verein wie Bayern München ist der Druck viel höher", so Kane. "Man muss sicherstellen, dass man Titel gewinnt, dass man in der Champions League weit kommt, sonst hat man versagt. Das ist eine Erfahrung, die ich machen wollte. Das ist ein Druck, den ich spüren wollte. Das ist letztendlich der Grund, warum ich gekommen bin."

Kurvenreicher Weg zum Erfolg

Kanes Weg zu einem der torgefährlichsten Stürmer seiner Generation verlief nicht ganz geradlinig. Bei Tottenham Hotspur hatte er anfänglich Schwierigkeiten, sich in der ersten Mannschaft durchzusetzen. Nach der Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag im Juli 2010 wurde er zwischen 2011 und 2013 an Leyton Orient, Millwall, Norwich und Leicester City ausgeliehen. Sein ehemaliger Mannschaftskamerad Jermain Defoe war beeindruckt von Kanes mentaler Stärke, mit der er die Enttäuschungen zu Beginn seiner Karriere überwand.

Gut integriert: Kane (M.) in bayerischer Tracht zwischen Vereins-Ikone Thomas Müller (l.) und dem Kanadier Alphonso Davies (r.) Bild: Alexandra Beier/Getty Images for Paulaner

"Man muss eine gewisse Widerstandsfähigkeit zeigen", sagte Defoe der DW. "Es ist nicht einfach, wenn man auf Leihbasis geht. Es kann sich so anfühlen, als ob man von dem Verein, bei dem man ist, abgelehnt wird". Was aber nicht der Fall war. "Als er in die erste Mannschaft von Tottenham kam, konnte man sein Potenzial sehen," erinnert sich Defoe. "Er war immer ein guter Abschlussspieler, hat den Ball immer sauber getroffen."

Stiftung für mentale Gesundheit

Im Oktober 2022 hat der neue Stürmerstar des FC Bayern die "Harry Kane Foundation" ins Leben gerufen, deren langfristiges Ziel es ist, das Denken einer ganzen Generation über psychische Gesundheit zu verändern. Für seinen ehemaligen Jugendtrainer Bricknell war das keine Überraschung: "Harrys Mentalität ist seine größte Stärke. Er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Wenn er eine Chance vergibt, ist es ihm egal. Er wird die nächste Chance nutzen und ein Tor erzielen."

Und Bricknell räumt mit einem Vorurteil auf: "In England sagten alle, er sei eine Eintagsfliege und ein Abstauber. Aber er trifft mit dem linken und dem rechten Fuß, er umkurvt Spieler, nimmt sie mit in die Tiefe, erzielt Tore von außerhalb des Strafraums, Kopfbälle, sogar Weltklasse-Tore. Er ist wirklich ein kompletter Stürmer. Harry hat gezeigt, was möglich ist", schwärmt Bricknell: "Es gibt viele talentierte Jungs, aber der Unterschied ist die Einstellung, und Harrys Einstellung war immer die beste."

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt.