Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln rehabilitieren sich

Unter der Woche waren sie noch die "Pokal-Deppen", ein paar Tage später sind sie nach Siegen am 20. Spieltag der Bundesliga wieder obenauf. Quasi im Gleichschritt haben Bayer 04 Leverkusen und der 1. FC Köln ihre Negativerlebnisse aus dem DFB-Pokal-Achtelfinale in den Hintergrund rücken lassen. Die Leverkusener Werkself, bei der - nicht zuletzt beim peinlichen Pokal-Aus gegen Viertligist Rot-Weiss Essen- vor allem die eklatant schwache Chancenverwertung das Hauptproblem war, zeigte gegen den VfB Stuttgart eine überzeugende Offensivleistung, die mit fünf Toren gekrönt wurde.

Der 1. FC Köln, der gegen Jahn Regensburg erst eine 2:0-Führung verspielt und dann im Elfmeterschießen verloren hatte, sorgte mit dem Sieg im rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach für glückliche Fanherzen.

Bayer Leverkusen mit Torflut gegen Stuttgart

Der Werkself von Bayer 04 Leverkusen merkte man bei ihrem 5:2 (2:0)-Erfolg gegen den VfB Stuttgart deutlich an, dass sie etwas gutmachen wollte. Die Leverkusener drängten von Anfang an mit viel Tempo auf das Stuttgarter Tor und wurden bald belohnt. In der 18. Spielminute brachte Kerem Demirbay den Ball mit einem artistischen Abstauber aus spitzem Winkel im Tor unter. Kurze Zeit später legte der deutsche Nationalspieler nach: Nach einem Pass von Leon Bailey startete Demirbay in den Stuttgarter Strafraum und schob den Ball durch die Beine von VfB-Torhüter Gregor Kobel zum 2:0 ins Tor (31.). Leverkusen hatte das Spiel im Griff und ging mit einem guten Gefühl in die Pause.

Doppelpack vor der Pause: Kerem Demirbay (3.v.l.) sorgt für die ersten Leverkusener Glücksmomente

Doch kaum wieder auf dem Platz, gab es den Rückschlag: Sasa Kalajdzic setzte sich auf der linken Seite zunächst gegen Bayer-Verteidiger Edmond Tapsoba durch und überwand dann auch Torhüter Lukas Hradecky mit einem Lupfer (50.). Kurz darauf hatte Leverkusen Glück: Nach einem Konter erzielte Bailey das 3:1 (56.). Es folgte allerdings - genau wie bei der Pokalniederlage in Essen - eine längere Unterbrechung, weil der Videoschiedsrichter eine vermeintliche Elfmeter-Situation auf der anderen Seite untersuchte. Timothy Fosu-Mensah hatte den Ball nach einem Schuss von Kalajdzic an die Hand bekommen. Schließlich aber fiel die Entscheidung: kein Elfmeter, Tor zählt, 3:1 für Leverkusen.

Die Stuttgarter griffen weiter an, Leverkusen eröffneten sich Räume und Florian Wirtz erhöhte mit einem Kontertor auf 4:1 (68.). Doch der VfB kam noch einmal zurück. Nach einem weiteren schnellen Angriff über die linke Seite war Kalajdzic erneut der Torschütze (77.). Da Leverkusen aber immer noch weiter nach vorne spielte, statt die Führung abzusichern, durfte sich auch Bundesliga-Debütant Demarai Gray noch in die Torschützenliste eintragen (84.).

Köln erkämpft den Derbysieg

Jubelszenen vor dem leeren Gästeblock, eine Eckfahnenstange, an der ein rotes FC-Trikot gehisst wird - man konnte deutlich sehen, wie wichtig den Kölnern der 2:1 (1:1)-Sieg im rheinischen Derby beim Erzrivalen Borussia Mönchengladbach war. Kölns Trainer Markus Gisdol hatte vor der Partie Spieler gefordert, die "Verantwortung übernehmen wollen" - eine Vorgabe, die seine Mannschaft mit viel Einsatz und Kampfbereitschaft umsetzte.

Nach wenigen Augenblicken lagen die Kölner schon in Führung. Elvis Rexhbecaj hatte mit einem abgefälschten Schuss aus 15 Metern getroffen (3.). Gladbach war verunsichert, Köln zog sich zurück und ließ nichts zu. Dann allerdings hatte auch Mönchengladbach Glück im Abschluss. Florian Neuhaus erzielte mit einem Schuss, den sogar zwei Kölner noch ablenkten, das 1:1 (16.). Mit dem Ausgleich kam der Spielfluss zum Erliegen. Bis zur Halbzeit prägten eher intensive Zweikämpfe als hohe Fußballkunst das Geschehen.

Zweiter Treffer: Elvis Rexhbecaj zielt genau und schiebt den Ball unter Borussia-Keeper Yann Sommer hindurch ins Tor

Auch nach dem Seitenwechsel blieben Tormöglichkeiten Mangelware, umso wichtiger war es daher für Köln, dass Rexhbecaj auch seine nächste Chance nutzte, an der die Gladbacher Abwehr erneut nicht unbeteiligt war. Gladbachs Stefan Lainer spielte Rexhbecaj den Ball direkt in den Fuß, der Kölner lief noch ein paar Meter und schob das Leder dann überlegt unter Gladbachs Torhüter Yann Sommer hindurch ins Tor (55.). Gladbachs Trainer Marco Rose reagierte umgehend und wechselte mit Jonas Hofmann, Alassane Plea und Marcus Thuram drei seiner gefährlichsten Angreifer ein (58.). Doch Köln zog sich geschickt zurück, überließ den Gladbachern das Feld und lauerte auf Konter.

Die besseren Chancen hatten die Gladbacher, doch ein weiteres Tor wollte der Borussia nicht gelingen. So endete das Derby mit einem Auswärtssieg des Außenseiters, der nach dem Erfolg gegen Bielefeld am vergangenen Spieltag im Abstiegskampf weitere wichtige Punkte gesammelt hat.

BVB patzt erneut: Niederlage in Freiburg

Dagegen steckt Borussia Dortmund weiter in der Ergebniskrise: Mit 1:2 (0:0) verloren die Dortmunder beim SC Freiburg und kassierten damit bereits die achte Niederlage im 20. Saisonspiel. Dabei hatten sich die Schwarz-Gelben viel vorgenommen und machten von Anfang an Druck. Emre Can gab einen ersten Warnschuss ab, traf aber nur die Querlatte (4. Minute). Insgesamt entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, weil sich auch die Freiburger nicht versteckten und zu Chancen kamen. Gegen Ende der ersten Halbzeit lagen die Vorteile wieder bei den Dortmundern, die es allerdings verpassten, ihre Möglichkeiten auch zu nutzen.

Das taten nach dem Seitenwechsel stattdessen die Freiburger: Zunächst ließ Wooyeong Jeong BVB-Torhüter Marwin Hitz bei einem Schuss aus 18 Metern keine Chance (49.). Sekunden später aber sah der Schweizer schlecht aus: Jonathan Schmid feuerte einen Weitschuss vom rechten Strafraumeck ab, der Ball drehte sich gegen den Pfosten, prallte zurück und sprang von Hitz' Hand ins Tor (52.).

Eine halbe Stunde vor dem Ende besann sich der BVB und erhöhte den Druck. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang dem eingewechselten Youssoufa Moukoko der Anschlusstreffer (76.). Die Dortmunder schöpften Hoffnung, doch ihren fast schon verzweifelten Angriffsbemühungen fehlte auf den letzten Metern die Genauigkeit. Die beste Dortmunder Chance vereitelte Freiburgs Torhüter Florian Müller, als er einen Schuss von Moukoko aus zwölf Metern fing und den Freiburger Sieg festhielt (90.+2). Wenig später war Schluss.

Mainz macht Druck auf die Konkurrenz im Abstiegskampf

Beim 1:0 (1:0)-Sieg des FSV Mainz 05 gegen Union Berlin stand das Duell zwischen Union-Verteidiger Nico Schlotterbeck und dem Mainzer Karim Onisiwo aus Berliner Sicht unter keinem guten Stern: Nach 20 Minuten zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, weil Schlotterbeck Onisiwo im eigenen Strafraum auf den Fuß getreten war und den Mainzer zu Fall gebracht hatte. Schlotterbeck sah die gelbe Karte, den Strafstoß brachte Moussa Niakhaté im Berliner Tor unter (22.). Union Berlin schoss in der gesamten ersten Hälfte kein einziges Mal auf das Mainzer Tor.

Karim Onisiwo (l.) wird gefoult und Moussa Niakhaté (r.) behält beim Strafstoß die Nerven

Direkt nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit hatte Adam Szalai die große Möglichkeit, per Kopf auf 2:0 für Mainz zu erhöhen, doch Union-Torhüter Andreas Luthe riss die Arme hoch und rettete. Dann kam Teil zwei der Schlotterbeck-Onisiwo-Geschichte: Als der Unioner einen Ball mit hohem Bein klären wollte, traf er Onisiwo unabsichtlich unter dem Kinn und wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (55.).

Jetzt endlich taten die Berliner mehr fürs Spiel und suchten in Unterzahl den Weg nach vorne. Doch die Mainzer verteidigten geschickt und brachten die Führung letztlich über die Zeit. Durch den Sieg schnuppert der FSV wieder ein wenig am Relegationsplatz. Nur noch vier Punkte beträgt der Rückstand auf die Arminia aus Bielefeld, die allerdings am Sonntag noch gegen Werder Bremen antritt.

Mustafi debütiert und verliert entscheidenden Zweikampf

Alleine schon aufgrund der Ausgangspositionen der beiden Teams stand beim 0:3 (0:1) des FC Schalke 04 gegen RB Leipzig von Schalker Seite vor allem die Defensive im Fokus. Wie erwartet waren die favorisierten Leipziger überlegen und hatten die besseren Chancen, doch verteidigten die Schalker mit viel Einsatz und hielten lange das 0:0. In der Startelf der Königsblauen stand etwas überraschend Neuzugang Shkodran Mustafi, der direkt nach absolvierter Quarantäne ins Team rutschte und mit 28 Jahren sein Debüt in der Bundesliga gab. Das Schalker Bollwerk hielt bis zu einem Leipziger Eckball in der letzten Sekunde der ersten Halbzeit. Dann verlor ausgerechnet Mustafi das Duell mit Leipzigs Nordi Mukiele. Der RB-Verteidiger kam frei zum Kopfball und brachte Leipzig in Front (45.+2).

Shkodran Mustafi (r.) zeigte beim Debüt im Schalker Trikot großen Einsatz, patzte aber beim 0:1 entscheidend

In der zweiten Halbzeit spielte die Führung den Leipzigern in die Karten. Sie kontrollierten das Geschehen weitgehend und erzielten durch Marcel Sabitzer nach einem Konter (73.) und durch Willi Orban, erneut nach einem Eckstoß (87.), weitere Treffer. Bei Schalke, das mit nur acht Punkten jetzt bereits fünf Zähler Rückstand auf den Vorletzten Mainz hat, gelang in der Offensive nicht fiel. Stürmer Mark Uth musste früh ausgewechselt werden, Matthew Hoppe vergab seine wenigen Chancen und Winter-Not-Neuzugang Klaas-Jan Huntelaar war wegen anhaltender Wadenprobleme gar nicht im Kader.

Drei Baku-Tore, von denen nur eins zählt

Beim verdienten 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg des VfL Wolfsburg beim FC Augsburg war Torjäger Wout Weghorst einmal mehr der Erfolgsgarant des VfL. Nachdem das Spiel zuvor ausgeglichen und ohne größere Höhepunkte verlaufen war, nutzte der Niederländer kurz vor der Pause ein Zuspiel von Yannick Gerhardt auf die rechte Seite. Weghorst lupfte den Ball gefühlvoll über den herauslaufenden Augsburger Torhüter Rafal Gikiewicz und erzielte sein 14. Saisontor (38.).

Nach dem Seitenwechsel blieben die Wolfsburger überlegen, kontrollierten das Spiel und erzielten drei weitere Treffer, von denen aber nur einer zählte. Ridle Baku erhöhte in der 59. Minute durch einen Abstauber am langen Pfosten auf 2:0. In der 55. und 69. Minute jubelte der 22-Jährige ebenfalls, musste die Arme dann aber wieder herunternehmen, weil er beide Male knapp im Abseits gestanden hatte.

Letztlich war es egal, weil die Wolfsburger mit dem vierten Ligasieg in Folge in der Erfolgsspur blieben und ihren dritten Tabellenplatz festigen konnten.

FC Bayern gewinnt bei Hertha

Zum Auftakt des 20. Spieltags erkämpfte sich Rekordmeister Bayern München, vor seiner chaotischen Abreise zur Klub-WM in Katar, einen 1:0 (1:0)-Erfolg bei Hertha BSC. Im Berliner Schneegestöber erzielte Kingsley Coman mit einem abgefälschten Fernschuss das einzige Tor des Abends (21.). Zuvor war FCB-Torjäger Robert Lewandowski mit einem Foulelfmeter an Hertha-Torwart Rune Jarstein gescheitert (12.). Die Münchner taten sich schwer, verteidigten aber ihren Sieben-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger RB Leipzig.

Bei Hertha BSC gab Weltmeister Sami Khedira nach zehn Jahren sein Bundesliga-Comeback. Der 33-Jährige, der am Montag von Juventus Turin zu den kriselnden Berlinern gekommen war, wurde allerdings erst in der 81. Minute eingewechselt und konnte keine größeren Akzente mehr setzen.