"God Save the Queen"

In Großbritannien versammeln sich Tausende Menschen, um Blumen niederzulegen, die Nationalhymne "God Save the Queen" zu singen und Kerzen zu entzünden - so wie diese beiden Frauen am Buckingham Palace in London. Als dort die Fahne zum Zeichen der Trauer auf Halbmast gesetzt wird, brechen viele Zuschauerinnen und Zuschauer in Tränen aus.