Letzter Applaus: Beerdigung der Operndiva Montserrat Caballé in Barcelona

Die Operndiva: Montserrat Caballé

Außergewöhnliches Talent

Am Konservatorium ihrer Heimatstadt Barcelona hat Montserrat Caballé Gesang studiert, doch ihre Karriere begann am Bremer Stadttheater. Die sonst kühlen Norddeutschen feierten den neuen Star begeistert. Bald wurden auch internationale Opernhäuser auf sie aufmerksam. Als Caballé 1965 ohne Proben bei einer Aufführung in New York einsprang, war die Sensation perfekt - und sie ein Star.