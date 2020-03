Letzte Abfahrt Galtür

Rund 35 Kilometer können sehr lang sein. Vor allem, wenn tausende Wintersportler ganz schnell durch das schmale Paznauntal im österreichischen Tirol wollen. Denn es herrscht Panik: Das Tal soll abgesperrt werden – wegen des Corona-Virus.

Ich bin mit einer Gruppe von Freunden in Galtür, hinter uns liegen wunderschöne Urlaubstage im Schnee. Natürlich ist auch das Corona-Virus ein Thema am Frühstückstisch, beim Abendessen. Unsere Gastwirtin erzählt von ersten Corona-Fällen in Ischgl: der Skiort ist bekannt für seine Après –Ski- Szene, für Skizirkus pur, für sein internationales Publikum. Weit weg, denken wir, obwohl wir keine zehn Kilometer entfernt sind. Galtür liegt ganz am Ende des Paznauntals, ist still, beschaulich, gelassen - eine andere Welt, weniger fiebrig, weniger Party.

DW-Autor Peter Koppen (links), bevor Corona die Skiwelt von Galtür überschattete

Erster Corona-Fall im Paznauntal

Aber die Einschläge kommen näher. Erst schließen in Ischgl alle Aprés-Ski-Bars. Mitarbeiter wurden positiv auf das Virus getestet. Dann wird erst die Schließung des Skigebietes Ischgl zum Wochenende angekündigt. Dann sollen alle Skigebiete in Tirol schließen – also auch das von Galtür. Die Wintersaison ist damit praktisch zu Ende.

An unserem letzten Skitag wird es brenzlig. Als ich oben wieder einmal oben auf der Bergstation ankomme, werfe ich einen Blick auf mein Handy: Acht verpasste Anrufe. Ich rufe zurück und habe die aufgeregte Stimme meiner Tochter im Ohr, die schon unten im Tal ist: "Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat unser Skigebiet ab sofort isoliert". Unsere Gastwirtin habe bereits alles für den sofortigen Auszug aus dem Hotel vorbereitet, erklärt sie atemlos weiter. "Du hast eine Stunde Zeit." Wer nicht sofort abreise, dem drohe eine zweiwöchige Quarantäne. Zwei andere Skifahrer hören das Gespräch auf der Bergstation mit. Der eine flucht laut und rast hinab ins Tal.

Corona-Lockdown: Geschlossene Apres-Ski Bar in Ischgl

Panik im Gepäck

Auf ich stürze mich in die Abfahrt. Diese Fahrt ins Tal gehört sicher zu den schnellsten in meiner Skilaufbahn. Die Nachricht von der bevorstehenden Sperrung hat sich anscheinend schnell herumgesprochen. Immer mehr Wintersportler hetzen Richtung Talstation. Dort wird das Warten auf den Skibus zur Nervenprobe. Gerüchte machen die Runde: Die Landesgrenzen seien zu, Quarantäne-Lager würden aufgebaut. Im Bus dann Entwarnung von einem Einheimischen: Alle ausländischen Gäste dürfen das Tal verlassen, nur Österreicher müssen bleiben. Doch stimmt das?

Als wir im Hotel ankommen, sind die meisten Gäste schon abgereist. Auch von den Freunden ist kaum noch einer da. Es ist wohl nicht die Zeit für lange Verabschiedungen. Wir stopfen schnell unsere Taschen, beladen das Auto. Zurück bleibt unsere Gastwirtin, in einem leeren Hotel und mit zwei Wochen häuslicher Quarantäne.

Die Skisaison in den Alpen ist wegen Corona schon Mitte März vorbei

Jetzt aber Tempo!

Auf der Straße scheint sich jeder selbst der nächste zu sein. Ein SUV schießt an uns vorbei, dann noch einer. An den Haltestellen des Linienbusses stehen Urlauber mit gepackten Koffern. Viele wirken verzweifelt. Ein Mann rennt mit einem Rollkoffer in der Hand die Straße runter. Bis zum Bahnhof in Landeck sind es noch viele Kilometer. Die Strecke führt an Ischgl vorbei. Skifahrer sind dort kaum noch zu sehen. Stattdessen Autos mit laufendem Motor und offenem Kofferraum. Hektisch werden Skier, Helme, Taschen verstaut. Einige steigen in Wintersportmontur in den Wagen. Unwillkürlich hält man den Atem an: Hier also ist das Epizentrum der Corona-Epidemie in Tirol.

An einer Polizeikontrolle werden wir angehalten. Ich bekomme Angst, befürchte, dass wir zurückgeschickt werden. Der Polizist mit Schutzmaske möchte unsere Gästekarten sehen. Ausländische Gäste werden durch gewunken. Für österreichische Touristen, Einheimische und Saisonmitarbeiter, egal welcher Nationalität, heißt es dagegen: umkehren.

Tourismus: Corona und die Folgen Deutschland holt Reisende zurück ins Land Mehr und mehr Staaten schotten sich ab, viele Flüge fallen aus. Mit Sonderflügen wollen die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings bis zu 6500 gestrandete Urlauber aus der Karibik, von den Kanaren und aus Mallorca zurück nach Deutschland bringen. In Marokko kommt die Bundesregierung deutschen Touristen zur Hilfe, die dort wegen gestrichener Rückflüge festsitzen.

Tourismus: Corona und die Folgen Norddeutsche Inseln für Touristen gesperrt Ob Spiekeroog, Sylt oder Rügen: Urlaub auf den norddeutschen Inseln in der Nord- und Ostsee ist ab Montag (16.03.2020) nicht mehr möglich. Wer sein Quartier bereits bezogen hat, wird gebeten, wieder nach Hause zu fahren. Grund für diese Maßnahme ist, dass die Gesundheitssysteme der Inseln nicht auf eine große Zahl Infizierter vorbereitet sind. Für den Festland-Tourismus sollen Regelungen folgen.

Tourismus: Corona und die Folgen Deutschland schließt teilweise seine Grenzen für Reisende Deutschland hat am Montagmorgen (16.03.2020) Einreisekontrollen an den Grenzen zu den fünf Nachbarländern Frankreich, Dänemark, Luxemburg, Österreich und der Schweiz eingeführt. Grenzübertritte werden auf das strikt Notwendige zurückgefahren. Der Warenverkehr darf weiter passieren, so auch Pendler, nicht aber Reisende ohne triftigen Grund. Die Dauer der Maßnahmen ist noch offen.

Tourismus: Corona und die Folgen Disneyland Paris schließt Disneyland Paris und Disney World in Florida werden bis Ende des Monats geschlossen. Die Disney Cruise Line wird zeitgleich Kreuzfahrten aussetzen. Das Unternehmen sagte, die Entscheidung sei "in großer Vorsicht" getroffen worden, um Gäste und Mitarbeiter zu schützen. Die bereits geschlossenen Parks in Tokio, Hongkong und Shanghai bleiben nach Angaben des Unternehmens ebenfalls zu.

Tourismus: Corona und die Folgen Österreichische Skigebiete beenden die Saison vorzeitig Alle Skigebiete in den österreichischen Bundesländern Salzburg und Tirol beenden die Wintersaison vorzeitig. Der Betrieb der Seilbahnen wird ab Sonntag (15.3.2020) eingestellt. Hotels und Unterkünfte werden ab Montag geschlossen. Die Landesregierungen sagten, dass dadurch die Ausbreitung des Coronavirus im Alpenland verlangsamt werden soll.

Tourismus: Corona und die Folgen USA: Einreisestopp für Europäer Die USA verhängen wegen der Ausbreitung des Coronavirus für 30 Tage ein allgemeines Einreiseverbot für Menschen aus Europa. Das Einreiseverbot tritt am Freitag (13.03.2020) um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft. Es gilt nicht für US-Bürger mit Europa-Aufenthalt, die negativ auf den Erreger getestet wurden.

Tourismus: Corona und die Folgen Indien verhängt Einreisesperre Indien hat alle Touristenvisa wegen des Coronavirus für einen Monat lang für ungültig erklärt. Nur Reisende, die bereits im Land sind, dürften weiter bleiben, hieß es am Mittwoch (11.03.2020) aus dem indischen Gesundheitsministerium. Die Einreisesperre solle vorerst bis zum 15. April dauern.

Tourismus: Corona und die Folgen China schließt Zugang zum Mount Everest Die Besteigung des Mount Everest über die Nordseite ist von chinesischen Behörden verboten worden. Die dafür notwendigen Genehmigungen für Expeditionen auf den höchsten Berg der Welt wurden am Donnerstag (12.03.2020) zurückgezogen.

Tourismus: Corona und die Folgen Italien zunehmend isoliert Österreich hat ein Einreiseverbot für Personen aus Italien verhängt. Nur wer ein ärztliches Attest vorweisen kann, darf ins Land. Auch Slowenien hat seine Grenze geschlossen. Albanien verbietet den Flug- und Fährverkehr. Bis zum 3. April haben viele Airlines ihre Italienflüge gestrichen. Deutschland, Großbritannien und Irland verschärften ihre Reiseempfehlungen und riefen zur Ausreise auf.

Tourismus: Corona und die Folgen Mittelmeer-Kreuzfahrten eingestellt Die Reederei Costa Crociere streicht vorerst alle Kreuzfahrten im Mittelmeer. Die Reisen werden bis zum 3. April ausgesetzt, wie das italienische Unternehmen am Dienstag (10.03.) mitteilte. Die Maßnahme betrifft tausende Reisende. Schiffe, die noch im Mittelmeer unterwegs seien, würden italienische Häfen nur anlaufen, um Passagiere von Bord gehen zu lassen.

Tourismus: Corona und die Folgen Reichstagskuppel für Besucher geschlossen Die Kuppel und die Dachterrasse des Reichstagsgebäudes sind seit Dienstag (10.03.2020) bis auf weiteres für den Besucherverkehr geschlossen, um eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen. Die begehbare Kuppel und die Dachterasse werden nach Angaben des Bundestags jedes Jahr von mehr als zwei Millionen Menschen besucht.

Tourismus: Corona und die Folgen Wintersportsaison in Italien vorzeitig beendet Alle Skianlagen in Italien sind seit Dienstag (10.03.2020) wegen der Corona-Krise geschlossen. Zuvor hatten sich schon Hoteliers und Seilbahnbetreiber in Region Südtirol (Bild) verpflichtet, ihre Anlagen zu schließen. Südtirol ist bei Wintersporttouristen aus Deutschland und Osteuropa besonders beliebt. Die Schließung gilt mindestens bis zum 3. April.

Tourismus: Corona und die Folgen Reisewarnungen und Grenzkontrollen Wegen der Coronavirus-Epidemie verstärken Tschechien (Bild) und Polen ihre Kontrollen an der Grenze zu Deutschland. Dabei werden seit Montag (09.03.2020) stichprobenartig Temperaturmessungen vorgenommen. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in Risikogebiete. Umgekehrt müssen Flugreisende aus China, Japan, Südkorea, Iran und Italien bei der Einreise nach Deutschland mit Kontrollen rechnen.

Tourismus: Corona und die Folgen Italien in der Krise Die italienische Regierung erließ am Sonntag (08.03.2020) ein Ein- und Ausreiseverbot für die mehr als 15 Millionen Einwohner der Regionen in Norditalien, zu denen auch die Wirtschaftsmetropole Mailand und der Touristenmagnet Venedig (Bild) gehören. Außerdem sind kulturelle, sportliche und religiöse Veranstaltungen verboten. Museen, Kinos und Theater bleiben landesweit geschlossen.

Tourismus: Corona und die Folgen Kreuzfahrten als Risikofaktor Immer wieder werden Kreuzfahrtschiffe unter Quarantäne gestellt oder beim Anlegen gehindert. Nach Absagen in Thailand und Malaysia darf die Costa Fortuna (Bild) mit 2000 Reisenden, darunter 64 Italienern, in den Hafen von Singapur. In Oakland, Kalifornien müssen 2000 Passagiere und 1100 Crewmitglieder der Grand Princess in Quarantäne, weil 19 von ihnen positiv auf COVID-19 getestet wurden.

Tourismus: Corona und die Folgen Asien befürchtet drastische Einbußen Sehenswürdigkeiten in Asien leiden besonders unter den Reisebeschränkungen für Chinesen. So melden Hotspots wie der Senso-ji Tempel (Bild) in Tokio und die Tempelanlagen von Angkor Wat in Kambodscha starke Besucherrückgänge. Das Tourismus-Ministerium in Thailand meldete am Montag (09.03.2020) für Februar einen Einbruch von 44 Prozent. Der Tourismus beträgt 11 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Autorin/Autor: Andreas Kirchhoff, Susan Bonney-Cox



Alle wollen nur eins: raus

Wir schalten das Navigationsgerät ein. Dabei führt ohnehin nur eine Straße aus dem Tal. Das Gerät weckt Zweifel, ob wir überhaupt herauskommen: Der Navi sagt eine gesperrte Straße voraus und will uns umleiten. Die Hoffnung siegt über die Technikgläubigkeit: Wir bleiben auf der Straße. Weil es alle anderen auch tun. Doch mit jedem Stopp, mit jedem weiteren Stau wächst die Sorge, nicht rechtzeitig aus dem Tal zu kommen. Wir atmen erst auf, als wir an St. Anton vorbeifahren – ein Gebiet, das auch unter Quarantäne gestellt wurde. Von hier ist es nur noch eine knappe Stunde bis zur deutschen Grenze.

Inzwischen hat Deutschland seine Grenzen zu Österreich geschlossen. Das deutsche Robert-Koch-Institut hat das österreichische Bundesland Tirol zum Risikogebiet erklärt. Auf der Weiterfahrt nach Köln lesen wir einen Tweet von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: Er rät jedem, der innerhalb der letzten 14 Tage in Österreich war, für zwei Wochen zu Hause zu bleiben - unabhängig davon, ob sich Symptome zeigen oder nicht. Ich habe Glück: Ich kann von zu Hause aus arbeiten, mein Arbeitsleben geht weiter. Für die meisten Menschen in Galtür, in Ischgl und den anderen Skiorten in Tirol gilt das nicht. Sie sind auf den Tourismus angewiesen, auf Gäste. Ihre Zimmer bleiben leer, Bars und Restaurants sind geschlossen, der Skibetrieb steht still.

In Köln wird sich jetzt wird sich zeigen, wie sehr die Pandemie auch meine Heimat verändern wird.