Die Skisaison geht von Anfang Juni bis Ende August. "Ich wollte unbedingt in Afrika Ski fahren, weil es mein Kontinent ist", sagt die 29-jährige Lehrerin Helen, die aus Äthiopien zu Besuch ist. "Ich mache das nur einmal, und es wird das letzte Mal in meinem Leben sein." So begeistert die Besucher auch sind, die hohen Betriebskosten bedrohen die Existenz der besonderen Wintersportanlage.