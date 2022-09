Leonora - Einmal IS-Terror und zurück

Sie schließt sich der Terrororganisation Islamischer Staat an und heiratet den IS-Geheimdienstmitarbeiter Martin Lemke. Auch er stammt aus dem Osten Deutschlands. Es beginnen Jahre voller Schrecken - ein Kampf um Leben und Tod. Der Vater von Leonora, Maik Messing, ein Bäcker aus dem Südharz, versucht alles, um seine Tochter zurückzuholen. Plötzlich hat er Kontakt zu Schleusern, redet mit Al Kaida. All das war unvorstellbar für ihn. Er ringt um das Leben seiner Tochter. Es ist ein unendliches Bangen, einmal hält er sie gar für tot. Nach sieben Jahren kommt sie zurück nach Deutschland, wird zeitweilig in Haft genommen und schließlich vor Gericht gestellt. Das Einleben ist eine Herausforderung für Leonora und die Familie - denn die erlebten Traumata holen sie immer wieder ein, lassen sie nicht los. Ein Reporterteam ist in den Jahren dabei: eine Geschichte über Schuld und eine zweite Chance.