Leonardo da Vincis rätselhaftestes Bild - Die Felsgrottenmadonna

Was hat es mit der ersten, übermalten Version des bekannten Gemäldes auf sich?

Die Felsengrottenmadonna ist eines der mysteriösesten Werke da Vincis und gehört der Sammlung des Louvre an. Warum hat er die Madonna in einer Höhle platziert?



Welche geheimnisvolle Symbolik steckt in diesem ungewöhnlichen Hintergrund, der nicht im Evangelium vorkommt? Der Film folgt diesen Fragen anhand der Spuren, die Leonardo in seinen persönlichen Notizbüchern, dem Codex Atlanticus, hinterließ.

Immer sind seine Werke voller bedeutsamer Symbolik und Allegorien. Um zu verstehen was es mit der Felsgrottenmadonna auf sich hat, beginnt die Reise mit da Vincis Umzug von Florenz nach Mailand. Hier erhofft er sich interessantere und größere Projekte als Maler. Kann man im Werdegang Leonardos und in Deutungen anderer Werke Antworten auf die Fragen über die Felsgrottenmadonna finden? Oder wird sie für immer ein Rätsel für uns bleiben?



